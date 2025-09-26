Καμπανάκι για τον ιό που είχε κλείσει στα σπίτια τους Κινέζους: Κρούσμα και στις ΗΠΑ

Συναγερμός στις ΗΠΑ καθώς ο θανατηφόρος ιός τσικουνγκούνια, που μεταδίδεται μέσω κουνουπιών και προκάλεσε καραντίνες και περιοριστικά μέτρα στην Κίνα το φετινό καλοκαίρι, εντοπίστηκε για πρώτη φορά πιθανόν και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Νέας Υόρκης, μια γυναίκα από το Λονγκ Άιλαντ διαγνώστηκε με τον ιό τον Αύγουστο. Το ανησυχητικό είναι πως η γυναίκα δεν είχε ταξιδέψει εκτός του νησιού – το οποίο φιλοξενεί πάνω από 8 εκατομμύρια κατοίκους, καθώς και τις κοσμικές περιοχές των Χάμπτονς.

Οι υγειονομικές αρχές εκφράζουν φόβους ότι πρόκειται για το πρώτο κρούσμα του ιού τσικουνγκούνια στη Νέα Υόρκη που μεταδόθηκε μέσα στην πόλη, καθώς παραδοσιακά τα κρούσματα στις ΗΠΑ συνδέονταν με ταξίδια σε χώρες υψηλού κινδύνου.

Πώς μεταδίδεται ο ιός

Ο ιός μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω τσιμπήματος από μολυσμένα κουνούπια, κυρίως του είδους Aedes. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Ξαφνικό και έντονο πυρετό πάνω από 39°C

Ισχυρούς πόνους στις αρθρώσεις (ειδικά στα χέρια και τα πόδια)

Σε ορισμένες περιπτώσεις: σοβαρές επιπλοκές στην καρδιά και τον εγκέφαλο

Το 15-35% των ασθενών μπορεί να μην εμφανίσει καθόλου συμπτώματα

Η περίοδος επώασης είναι συνήθως 3 έως 7 ημέρες.

Πάνω από 317.000 κρούσματα σε 16 χώρες

Από τις αρχές του 2025, έχουν αναφερθεί πάνω από 317.000 κρούσματα και 135 θάνατοι σε 16 χώρες, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Αμερική, η Αφρική, η Ασία και η Ευρώπη.

Η Κίνα αντιμετώπισε σοβαρό ξέσπασμα της νόσου με πάνω από 10.000 κρούσματα, κυρίως στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ. Η κατάσταση οδήγησε σε επίπεδο 2 προειδοποίηση ταξιδιών από το CDC (Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων), ενώ οι αρχές στην Κίνα επέβαλαν αυστηρά μέτρα παρόμοια με την περίοδο του κορονοϊού:

Καραντίνα ασθενών σε νοσοκομεία

Διακοπή ρεύματος σε κατοίκους που δεν ακολουθούσαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Ο θανατηφόρος ιός τσικουνγκούνια, που μεταδίδεται μέσω κουνουπιών και προκάλεσε καραντίνες και περιοριστικά μέτρα στην Κίνα το φετινό καλοκαίρι, εντοπίστηκε για πρώτη φορά πιθανόν και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Νέας Υόρκης, μια γυναίκα από το Λονγκ Άιλαντ διαγνώστηκε με τον ιό τον Αύγουστο. Το ανησυχητικό είναι πως η γυναίκα δεν είχε ταξιδέψει εκτός του νησιού – το οποίο φιλοξενεί πάνω από 8 εκατομμύρια κατοίκους, καθώς και τις κοσμικές περιοχές των Χάμπτονς.

«Ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός»

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας της Πολιτείας δήλωσε στο NTD News:

«Το Υπουργείο Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης ερευνά πιθανό περιστατικό τοπικής μετάδοσης του ιού τσικουνγκούνια. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά τέτοιο κρούσμα στην Πολιτεία και ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει πολύ χαμηλός.»

Οι αρχές συνεργάζονται με τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες του Λονγκ Άιλαντ για να επιβεβαιώσουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα, ενώ δεν έχει εντοπιστεί ο ιός σε τοπικούς πληθυσμούς κουνουπιών μέχρι στιγμής.

Πώς γίνεται η πρόληψη

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τη λοίμωξη, αλλά αντιμετωπίζονται τα συμπτώματα και τυχόν επιπλοκές. Οι ειδικοί συστήνουν:

Χρήση εντομοαπωθητικών

Φορά μακρυμάνικων ρούχων

Προσοχή σε περιοχές με κουνούπια

Υπάρχουν δύο εγκεκριμένα εμβόλια, αλλά δεν χορηγούνται μαζικά – μόνο σε άτομα που ταξιδεύουν σε περιοχές με επιδημική έξαρση ή υψηλό κίνδυνο μόλυνσης.