Καμπότζη: Ατύχημα τα πυρά εναντίον εδάφους της Ταϊλάνδης - Εύθραυστη η εκεχείρια

Σε ατύχημα απέδωσε η Καμπότζη τα πυρά εναντίον του εδάφους της Ταϊλάνδης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ταϊλανδικός στρατός, λίγη ώρα αφού κατηγόρησε εκείνον της γειτονικής χώρας πως παραβίασε την κατάπαυση του πυρός και τραυμάτισε στρατιώτη του, βάλλοντας με ολμοβόλα εναντίον παραμεθόριας περιοχής.

«Στρατιωτική μονάδα στην περιοχή δέχθηκε επικοινωνία από την καμποτζιανή πλευρά, που τη διαβεβαίωσε πως δεν είχε καμιά πρόθεση να ανοίξει πυρ εναντίον του ταϊλανδικού εδάφους κι ότι το συμβάν προκλήθηκε από επιχειρησιακό λάθος», σύμφωνα με νεότερο ανακοινωθέν των ταϊλανδικών ενόπλων δυνάμεων.

Σε προηγούμενο ανακοινωθέν, λίγο νωρίτερα, κατηγορούσαν την Καμπότζη ότι «παραβίασε την κατάπαυση του πυρός», βάλλοντας με «οβίδες όλμων εναντίον της περιοχής Τσονγκ Μποκ».

«Ένας στρατιώτης τραυματίστηκε από θραύσματα», πρόσθεσαν οι ταϊλανδικές ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να διευκρινίσουν σε πόσο σοβαρή κατάσταση βρίσκεται.

Η Πνομ Πεν δεν αντέδρασε αμέσως στην κατηγορία αυτή επίσημα, ωστόσο αργότερα μαζί με την Μπανγκόκ, ανακοίνωσαν το «πάγωμα» των στρατιωτικών θέσεων τους και να συνεργαστούν σε επιχειρήσεις άρσης ναρκοπεδίων σε παραμεθόριες περιοχές.

Τα δυο βασίλεια της Ασίας βρίσκονται σε διένεξη επί δεκαετίες για τα σύνορά τους, μήκους 800 χιλιομέτρων, τα οποία χαράχτηκαν κατά τη διάρκεια της γαλλικής αποικιοκρατικής περιόδου.

Αλληλοκατηγορήθηκαν για το ξέσπασμα των νέων μαχών ενώ σε προηγούμενο κύκλο εχθροπραξιών, τον Ιούλιο, είχαν χάσει τη ζωή τους 43 άνθρωποι σε πέντε ημέρες.