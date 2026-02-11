Καναδάς: Βίντεο με τις πρώτες στιγμές μετά το μακελειό - Η επιχείρηση της αστυνομίας και οι επιζώντες

Τις πρώτες στιγμές μετά το μακελειό στο Λύκειο της κοινότητας Τάμπλερ Ριτζ, στον Καναδά, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 10 άτομα και να τραυματιστούν τουλάχιστον 25, καταγράφει βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σε αυτό, διακρίνονται ένοπλοι αστυνομικοί να έχουν φτάσει στο σχολικό συγκρότημα και να πλησιάζουν στις εισόδους. Παράλληλα, μαθητές και προσωπικό του ιδρύματος τρέχουν προς την πλευρά που είναι σταθμευμένα τα αστυνομικά οχήματα, ενώ ένα ελικόπτερο εποπτεύει τον χώρο από αέρος.

Footage shows people running to safety as a helicopter lands at a school where a shooter took the lives of at least nine people.



The shooting took place in Tumbler Ridge, a small town in British Columbia, Canada.



Μακελειό στον Καναδά: Το «δυσεπίλυτο» προφίλ της δράστριας

Την ίδια στιγμή, σε σοκ βρίσκεται η μικρή κοινότητα της απομακρυσμένης πόλης Τάμπλερ Ριτζ στη Βρετανική Κολομβία.

Όπως έχει γίνει γνωστό, έξι άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί σε σχολείο της κοινότητας, δύο ακόμη βρέθηκαν νεκροί σε γειτονική κατοικία και ένας εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Η φερόμενη ως δράστιδα εντοπίστηκε επίσης νεκρή, με την αστυνομία να εκτιμά πως αυτοπυροβολήθηκε. Παράλληλα, τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με δύο από αυτούς να μεταφέρονται αεροπορικώς στο νοσοκομείο με σοβαρά, απειλητικά για τη ζωή τους, τραύματα.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι η γυναίκα που θεωρείται η δράστιδα του μακελειού είναι η ίδια που περιγράφηκε σε ειδοποίηση προς το κοινό ως «γυναίκα με φόρεμα και καστανά μαλλιά».

Ωστόσο, οι πληροφορίες γύρω από τη σύνδεσή της με το σχολείο και την κατοικία παραμένουν ασαφείς, και οι έρευνες συνεχίζονται για να προσδιοριστεί το κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για το μακελειό στον Καναδά

«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από το τραγικό συμβάν στο Γυμνάσιο στην κοινότητα Τάμπλερ Ριτζ του Καναδά», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «X».

«Η Ελλάδα εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στέκεται στο πλευρό της κυβέρνησης και του λαού του Καναδά σε αυτήν τη στιγμή θλίψης», προσθέτει το υπουργείο.