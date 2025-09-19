«Κανείς δεν με εξετάζει»: Το απελπισμένο μήνυμα της Μαρίσσας Λαιμού από το νοσοκομείο

Ένα μήνυμα που συνιστά έμμεση καταδίκη για το νοσοκομείο του Λονδίνου, UCLH, όπου νοσηλεύτηκε το μεσημέρι της 10ης Σεπτεμβρίου του 2025, είχε στείλει η Μαρίσσα Λαιμού λίγο πριν πεθάνει.

«Κανείς δεν με εξετάζει, κανείς δεν έρχεται, δεν ξέρω πού είναι...εξακολουθώ να έχω φαγούρα, νιώθω ζαλάδα, δεν αισθάνομαι καλά», αναφέρει στο μήνυμα κειμένου, μεταφέρει ο ΣΚΑΙ.

Υπενθυμίζεται ότι, η Μαρίσσα είχε επιβαρυμένο ιστορικό με την υγεία της καθώς είχε ξεπεράσει τον καρκίνο του μαστού και μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια του αίματος τους μήνες πριν από το θάνατό της.

Μαρίσσα λαιμού: Η πρώτη απάντηση του UCLH

Από τη μεριά του, το UCLH εξέδωσε απάντηση, αναφέροντας: «Με μεγάλη μας λύπη ακούσαμε για τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού. Σε αυτή τη θλιβερή και δύκολη στιγμή εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της.

Διαβάστε ακόμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Oι ελληνικές Αρχές έχουν συμμορφωθεί με όσα έχουμε ζητήσει»

Έχουμε ξεκινήσει εσωτερική έρευνα, οπως είναι η συνήθης διαδικασία για έναν απροσδόκητο θάνατο. Αναμένουμε το αποτέλεσμα της νεκροψίας και θα παρέχουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες απαιτούνται».

Η οικογένεια Λαϊμού , μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας, σχεδιάζει τώρα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, όπως επιβεβαίωσε ένας συγγενής της στη Daily Mail, προσθέτοντας: «Φυσικά θα τους μηνύσουν. Πρόκειται για 100% αμέλεια. Η Μαρίσα χάθηκε εξαιτίας τους».

Δεν θα ήταν δύσκολο να την κρατήσουν για μια νύχτα. Θα μπορούσαν να την παρακολουθήσουν, να της χορηγήσουν αντιβιοτικά, θα την είχαν σώσει. Πήγε στο σωστό μέρος για θεραπεία. Δεν έπρεπε να την αφήσουν να φύγει».

Ο συγγενής, ο οποίος μίλησε με τους θλιμμένους γονείς της κας Λαϊμού, πρόσθεσε: «Η Μαρίσα σώθηκε από τον καρκίνο και τώρα συνέβη αυτό. Έχασε τη ζωή της σε λίγες ώρες. Καμία μητέρα δεν πρέπει να θάβει το κοριτσάκι της».