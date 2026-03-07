Κατά πόσο μπορεί ο Τραμπ να ορίσει ηγέτη στο Ιράν; Το απόρρητο έγγραφο που καταρρίπτει το σχέδιο των ΗΠΑ

Το καθεστώς του Ιράν, είναι τόσο εδραιωμένο που δύσκολα μπορεί να ανατραπεί. Την παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνει έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών, όπου τονίζει ότι ακόμη και ένας μεγάλος πόλεμος, μιας μεγάλης κλίμακας επίθεση από τις ΗΠΑ, δεν θα μπορούσε να εκδιώξει το εδραιωμένο στρατιωτικό και κληρικό κατεστημένο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η έκθεση, η οποία θεωρείται απόρρητο έγγραφο και δημοσιοποίησε η Washington Post, εγείρουν αμφιβολίες για το δηλωμένο σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «καθαρίσει» την ηγετική δομή του Ιράν και να εγκαταστήσει έναν ηγέτη της επιλογής του.

Η έκθεση, η οποία ολοκληρώθηκε περίπου μια εβδομάδα πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου, σκιαγράφησε σενάρια διαδοχής που προέκυψαν είτε από μια στενά προσαρμοσμένη εκστρατεία κατά των ηγετών του Ιράν είτε από μια ευρύτερη επίθεση κατά της ηγεσίας και των κυβερνητικών θεσμών του, ανέφεραν τα άτομα που γνωρίζουν τα ευρήματά της.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι πληροφορίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το κληρικό και στρατιωτικό κατεστημένο του Ιράν θα απαντούσε στη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ακολουθώντας πρωτόκολλα που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρήσουν τη συνέχεια της εξουσίας, ανέφεραν αυτά τα άτομα.

Η προοπτική η κατακερματισμένη αντιπολίτευση του Ιράν να αναλάβει τον έλεγχο της χώρας χαρακτηρίστηκε «απίθανη», δήλωσαν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν μια απόρρητη έκθεση.

Το Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών, ή NIC, αποτελείται από βετεράνους αναλυτές που παράγουν απόρρητες αξιολογήσεις. Ο Λευκός Οίκος δεν ανέφερε εάν ο πρόεδρος ενημερώθηκε για αυτήν την αξιολόγηση πριν εγκρίνει την στρατιωτική επιχείρηση, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα ανατολικά για να συμπεριλάβει υποβρύχιο πόλεμο στον Ινδικό Ωκεανό και δυτικά σε αντιπυραυλικές αναμετρήσεις κοντά στο μέλος του ΝΑΤΟ, την Τουρκία.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνηση έχουν σαφώς περιγράψει τους στόχους τους όσον αφορά την Επιχείρηση Epic Fury: καταστροφή των βαλλιστικών πυραύλων και της παραγωγικής ικανότητας του Ιράν, κατεδάφιση του ναυτικού τους, τερματισμός της ικανότητάς τους να εξοπλίζουν πληρεξουσίους και αποτροπή τους από το να αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, σε ανακοίνωσή της. «Το ιρανικό καθεστώς συντρίβεται εντελώς».

Οι αμφιβολίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με την κατάληψη της εξουσίας από την ιρανική αντιπολίτευση έχουν αναφερθεί στους New York Times και την Wall Street Journal. Η εμπλοκή του NIC και οι αναλύσεις του για τα πιθανά αποτελέσματα μικρής και μεγάλης κλίμακας επιθέσεων δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως.

Θα επιβιώσουν οι θεσμοί του Ιράν;

Η Σούζαν Μαλόνι, μελετήτρια του Ιράν και αντιπρόεδρος στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, δήλωσε ότι η πρόβλεψη του NIC ότι οι θεσμοί του Ιράν θα επιβιώσουν πηγάζει από την αυστηρή γνώση του για την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Ακούγεται σαν μια βαθιά τεκμηριωμένη αξιολόγηση του ιρανικού συστήματος και των θεσμών και των διαδικασιών που έχουν καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια», είπε.

Δεν φαίνεται ότι η έκθεση των μυστικών υπηρεσιών εξέτασε άλλα πιθανά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν ή του εξοπλισμού των Κούρδων της χώρας για την υποκίνηση μιας εξέγερσης. Δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί εάν η μεγάλης κλίμακας εκστρατεία που εξέτασε το απόρρητο έγγραφο είναι πανομοιότυπη με τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η διαδικασία διαδοχής του Ιράν που προέβλεπε η έκθεση βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη, αλλά υπό την πίεση της εκτεταμένης εκστρατείας βομβαρδισμού ΗΠΑ-Ισραήλ από αέρος και θάλασσας.

Η αντικατάσταση του ανώτατου ηγέτη εναπόκειται στο ισχυρό κληρικό σώμα του Ιράν, τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων. Ωστόσο, μέλη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και άλλα μέλη του κατεστημένου ασφαλείας της χώρας διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.

Τα σενάρια για τη διαδοχή Χαμενεΐ

Υπάρχουν έντονες εικασίες ότι η συνέλευση θα χρίσει τον γιο του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αλλά δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση. Το IRGC προωθεί την υποψηφιότητα του Χαμενεΐ, αλλά έχει συναντήσει αντίσταση από άλλους παράγοντες ισχύος, συμπεριλαμβανομένου του Αλί Λαριτζανί, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, δήλωσε ένας δυτικός αξιωματούχος ασφαλείας.

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα του, ο Τραμπ συνεχίζει να απαιτεί την «άνευ ότων παράδοση» του Ιράν, όπως το έθεσε σε μια ανάρτηση στο Truth Social, και έχει προτείνει ότι θα πρέπει να έχει ρόλο στην επιλογή του επόμενου ηγέτη της χώρας.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο νεότερος Χαμενεΐ είναι «ανίκανος» και «ελαφρύς» και ότι δεν θέλει Ιρανούς ηγέτες που απλώς θα «ανοικοδομήσουν» την πυρηνική και βαλλιστική πυραυλική υποδομή της χώρας.

«Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη. Έχουμε μερικούς ανθρώπους που πιστεύω ότι θα έκαναν καλή δουλειά», δήλωσε στο NBC News.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, απέρριψε την ιδέα ότι ο Τραμπ θα παίξει οποιονδήποτε ρόλο στον διορισμό του επόμενου ηγέτη του Ιράν.

«Η μοίρα του αγαπητού Ιράν, που είναι πιο πολύτιμη από τη ζωή, θα καθοριστεί αποκλειστικά από το περήφανο ιρανικό έθνος, όχι από τη συμμορία του [Τζέφρι] Έπσταϊν», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ στο X, αναφερόμενος στον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη που ήταν στενός φίλος με τον Τραμπ για αρκετά χρόνια πριν τσακωθούν.

Νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι βλέπουν ελάχιστα σημάδια, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, μιας μαζικής λαϊκής εξέγερσης στο Ιράν ή σημαντικών ρωγμών εντός της κυβέρνησης ή των δυνάμεων ασφαλείας που θα οδηγήσουν σε ένα νέο καθεστώς.

Το στρατιωτικό κατεστημένο στο Ιράν ως εμπόδιο του Τραμπ

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν σκότωσαν χιλιάδες διαδηλωτές κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων τον Ιανουάριο που τροφοδοτήθηκαν από την άθλια οικονομία της χώρας. Η καθοδήγηση από τον Τραμπ προς τον ιρανικό λαό ήταν να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι να ολοκληρωθεί η βομβαρδιστική εκστρατεία ΗΠΑ-Ισραήλ.

Με το κληρικό και στρατιωτικό κατεστημένο του Ιράν να εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο, οι ειδικοί λένε ότι η ικανότητα του Τραμπ να υπαγορεύει τα πολιτικά αποτελέσματα είναι περιορισμένη.

«Το να λυγίσει ο Τραμπ μπροστά στον Τραμπ θα ήταν αντίθετο με όλα όσα πρεσβεύει», δήλωσε η Χόλι Ντάγκρες, ανώτερη συνεργάτιδα στο Ινστιτούτο Πολιτικής της Ουάσινγκτον για την Εγγύς Ανατολή. «Τα ανώτερα κλιμάκια του κληρικού κατεστημένου είναι ιδεολογικά, και έτσι ο τρόπος λειτουργίας τους είναι να αντιστέκονται στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό».

Ο Τραμπ θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο του βασικού παράγοντα σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος, αλλά η έκθεση του NIC δεν θεωρεί την εξουσία του κατεστημένου εύθραυστη.

