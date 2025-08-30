Κατακραυγή από τη Διεθνή Κοινότητα για το εμπάργκο των ΗΠΑ στην Παλαιστινιακή Αρχή

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προκάλεσε παγκόσμιους κυματισμούς, ανακοινώνοντας πως δεν θα επιτραπεί στην Παλαιστινιακή Αρχή να παραβρεθεί στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα, για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου σύμμαχοι ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος.

Αξιωματούχος του είπε ότι ο Μαχμούτ Αμπάς και άλλοι περίπου 80 Παλαιστίνιοι θα επηρεαστούν από την απόφαση άρνησης και ανάκλησης θεωρήσεων εισόδου από μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και της Παλαιστινιακής Αρχής με έδρα τη Δυτική Όχθη, κατά το ΑΜΠΕ.

Ο Αμπάς σχεδίαζε να παραστεί στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο Μανχάταν, καθώς και σε μια σύνοδο, όπου η Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν δεσμευτεί να αναγνωρίσουν επισήμως το παλαιστινιακό κράτος.

Παλαιστινιακή Αρχή: Διεθνείς αντιδράσεις για τον αποκλεισμό της

Το γραφείο του Αμπάς δήλωσε εμβρόντητο από την απόφαση για τη βίζα και επισήμανε πως αυτή παραβιάζει «τη συμφωνία για την έδρα» των Ηνωμένων Εθνών.

Βάσει αυτής της «συμφωνίας για την έδρα» των Ηνωμένων Εθνών του 1947, οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να επιτρέπουν την πρόσβαση ξένων διπλωματών στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη.

Εντούτοις, η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου για λόγους ασφαλείας, εξτρεμισμού και εξωτερικής πολιτικής.

Ο Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινεχ, εκπρόσωπος Τύπου του Αμπάς, ζήτησε σήμερα από την Ουάσιγκτον να επανεξετάσει την απόφασή της:

«Καλούμε την αμερικανική διοίκηση να ανακαλέσει αυτήν την απόφαση, που αντιτίθεται στο διεθνές δίκαιο, ιδίως τη Συμφωνία για την Έδρα μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και των ΗΠΑ, η οποία απαγορεύει την παρεμπόδιση οποιασδήποτε αντιπροσωπείας από την πρόσβαση», τόνισε σε δηλώσεις του.

Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών, κατά την άφιξή τους στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη επέκριναν την αμερικανική απόφαση.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ «δεν μπορεί να υπαχθεί σε οποιονδήποτε περιορισμό στην πρόσβαση», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Από την πλευρά του, ο Ιρλανδός ΥΠΕΞ Σάιμον Χάρις ανέφερε πως η ΕΕ θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί για την απόφαση «με τον σθεναρότερο τρόπο».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ έκανε γνωστό σε ανακοίνωση πως είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Αμπάς προκειμένου να εκφράσει τη στήριξη της Μαδρίτης, ενώ αποκάλεσε την απόφαση για τις θεωρήσεις εισόδου «άδικη»: «Η Παλαιστίνη έχει το δικαίωμα να ακουστεί η φωνή της στα Ηνωμένα Έθνη και σε όλα τα διεθνή φόρουμ», έγραψε σε μήνυμά του στο Χ.

He hablado con el presidente Abbas para expresarle el firme apoyo de España tras la injusta revocación de los visados a los delegados palestinos en la próxima semana de alto nivel de la ONU.



Palestina tiene derecho a hacer oír su voz en Naciones Unidas y en todos los foros… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 30, 2025

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών Στεφάν Ντουζαρίκ είπε πως ο ΟΗΕ θα συζητήσει το θέμα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.