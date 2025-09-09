Κατάρ: Με «πράσινο φως» από ΗΠΑ οι επιθέσεις του Ισραήλ στην Ντόχα

Δεκάδες εκρήξεις συγκλόνισαν το απόγευμα της Τρίτης (9/9) την πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα, με τις Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ να επιβεβαιώνουν -με διαδοχικές αναρτήσεις τους- ότι στόχος των επιθέσεων ήταν η ανώτατη πολιτική ηγεσία της Χαμάς.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για αυτή την ισραηλινή επίθεση στην καταριανή πρωτεύουσα. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση αυτή.

«Ο στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ) πραγματοποίησαν στοχευμένο πλήγμα εναντίον της ανώτερης ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, χωρίς να διευκρινίσει την τοποθεσία της επίθεσης.

BREAKING: An Israeli official confirms to the AP that Israel's military targeted Hamas leadership in Qatar's capital. https://t.co/n2lqterCzf — The Associated Press (@AP) September 9, 2025

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν αλλά στα θύματα δεν συμπεριλαμβάνονται ανώτερα στελέχη της Χαμάς.

Σύμφωνα με τα MME, οι νεκροί είναι ο Χιμάμ αλ-Χάγια, γιος του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια, και ο Τζιχάντ Λαμπάντ, διευθυντής του γραφείου του Χαλίλ αλ-Χάγια.

Δεν σκοτώθηκαν άλλοι Παλαιστίνιοι στην επίθεση, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Γραφείο Νετανιάχου: «Εξολοκλήρου ισραηλινή επιχείρηση»

Η επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ ήταν μια εξ ολοκλήρου ισραηλινή επιχείρηση, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η σημερινή ενέργεια εναντίον των αρχηγών των τρομοκρατών της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση», υπογραμμίζει η ανακοίνωση, προσθέτοντας «Το Ισραήλ την ξεκίνησε, το Ισραήλ την διεξήγαγε και το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη».

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφερaν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε για την προγραμματισμένη επίθεση και έδωσε το πράσινο φως για αυτήν.

Πριν από δύο ημέρες, ο Τραμπ είχε γράψει σε ανάρτησή του: «Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες απόρριψης» της αμερικανικής πρότασης για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη!», πρόσθεσε.

Χαμάς: «Στόχος η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία»

Αξιωματούχος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Ισραήλ στοχοποίησε τους διαπραγματευτές του κινήματος κατά τη στιγμή συνάντησής του στη Ντόχα του Κατάρ.

Δύο πηγές της Χαμάς είπαν στο Reuters ότι τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας επιβίωσαν από την ισραηλινή επίθεση.

«Σε ένα νέο σιωνιστικό έγκλημα, η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς έγινε στόχος κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Ντόχα για να συζητήσουν την πρόταση του προέδρου Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί.

Το Al Jazzera, επικαλούμενο πηγή της Χαμάς, τόνισε ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης που είχαν συνάντηση στην καταριανή πρωτεύουσα.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας σε ισραηλινά μμε είπε πως το Ισραήλ επιτέθηκε στα ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ, μεταξύ των οποίων ο Χαλίλ αλ Χάγια και Τζαμπαρίν.

Δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios με ανάρτηση στο Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο, δήλωσε ότι η έκρηξη στην Ντόχα είναι επιχείρηση δολοφονίας κατά ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters έκαναν λόγο για πολλαπλές εκρήξεις σήμερα στην Ντόχα. Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας.

Israel military launches strikes against Hamas leaders in Qatar's capital Doha https://t.co/PIW4MEoW3N — Sky News (@SkyNews) September 9, 2025

Κατάρ: Καταδίκασε την ισραηλινή επιχείρηση

Το Κατάρ καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα.

Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλου του διεθνούς δικαίου, ανέφερε η κυβέρνηση.

Το Κατάρ πρόσθεσε ότι «η έρευνα συνεχίζεται στο ανώτατο επίπεδο». Ο ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε κατοικίες ηγετικών στελεχών της Χαμάς.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Ντόχα εξέδωσε εντολή οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Κατάρ να αναζητήσουν καταφύγιο, στον απόηχο της ισραηλινής επιδρομής κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς.

Ιράν: «Επικίνδυνη η ισραηλινή επίθεση»

Η ισραηλινή επίθεση σε υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ είναι «επικίνδυνη» και «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Αυτή η εξαιρετικά επικίνδυνη και εγκληματική ενέργεια συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών κανόνων και ρυθμίσεων, είναι ένα πλήγμα στην εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ», είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, τον Μάτζεντ αλ Ανσάρι, στόχος ήταν συγκροτήματα κατοικιών όπου διαμένουν «πολλά μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Στην Ντόχα κατοικούν και τα στελέχη της Χαμάς που συμμετείχαν τους τελευταίους μήνες στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ, Times of Israel