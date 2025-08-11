Κατεβάζει την Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον ο Τραμπ: «Νόμος και τάξη ξανά στην πρωτεύουσα»

Σε μία τελευταία εξέλιξη, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια «ιστορική ενέργεια» για να ανακαταλάβει, φερόμενα, την Ουάσινγκτον, Περιφέρεια της Κολούμπια, πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Επικαλείται μάλιστα το άρθρο 740 του Νόμου περί Εσωτερικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας της Κολούμπια, που θέτει το αστυνομικό τμήμα της Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο.

Προσθέτει ότι αναπτύσσει και την εθνοφρουρά για να βοηθήσει στην «αποκατάσταση του νόμου και της τάξης», τη στιγμή που ομοσπονδιακοί αρμόδιοι απορούν με την τρομοκρατική ρητορική του.

Τραμπ: «Μας φτύνετε; Σας χτυπάμε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι, καταρχάς, η κυβέρνηση θα αναπτύξει 800 Εθνοφρουρούς για να υποστηρίξουν τις τοπικές δυνάμεις επιβολής του νόμου.

«Διώχνουμε τους ανθρώπους από τις υπόγειες διαβάσεις και τους δημόσιους χώρους από όλη την πόλη», είπε ο πρόεδρος. «Θα τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε, αλλά δεν θα τους επιτραπεί να μετατρέψουν την πρωτεύουσά μας σε ερημιά».

Αφορμή για το νέο εκτελεστικό «ξέσπασμα» του προέδρου, είναι ο μεγάλος πληθυσμός αστέγων που παρατηρείται και στη πρωτεύουσα του κράτους, έχοντας νωρίτερα ανακοινώσει πως θα τους εκτοπίσει σε άλλες περιοχές.

Ένα τετράγωνο μακριά από τον Λευκό Οίκο, περίπου 200 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν πριν από τη συνέντευξη Τύπου του για να καταδικάσουν τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύξει ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου στην Ουάσινγκτον.

Στη διάρκειά της, ο Τραμπ ανέφερε για την αντιμετώπιση της αστυνομίας από το κοινό: «Ξέρετε, λατρεύουν να φτύνουν στο πρόσωπο της αστυνομίας καθώς στέκεται εκεί πάνω με στολή.

Στέκονται και τους φωνάζουν ένα εκατοστό μακριά από το πρόσωπό τους, και μετά αρχίζουν να φτύνουν στο πρόσωπό τους. Να τους λέτε λοιπόν, "εσείς μας φτύνετε, εμείς σας χτυπάμε", και να τους χτυπάτε πολύ δυνατά».

Συνέχισε: «Κηρύσσουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας ασφάλειας στην Περιφέρεια της Κολούμπια και η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι αναλαμβάνει από αυτή τη στιγμή τη διοίκηση του Μητροπολιτικού Αστυνομικού Τμήματος.



Θα ξεκινήσουν αμέσως μαζικές επιχειρήσεις επιβολής του νόμου με στόχο γνωστές συμμορίες, εμπόρους ναρκωτικών και εγκληματικά δίκτυα για να τους απομακρύνουν εντελώς από τους δρόμους».