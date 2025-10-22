Κίεβο: Τουλάχιστον δύο νεκροί από επιδρομή drones της Ρωσίας

Δύο νεκροί και δύο τραυματίες μέχρι στιγμής μετρά η Ουκρανία μετά από ρωσική επιδρομή με drones, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον Τιμούρ Τκατσένκο, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη συνοικία Ντνιπρόφσκι της πρωτεύουσας, όπου ξέσπασε φωτιά στον όγδοο και στον ένατο όροφο πολυκατοικίας εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.

O δήμαρχος του Κιέβου, o Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι οι συνοικίες Ντνιπρόφσκι και Νταρνίτσκι υπέστησαν πλήγματα από drones ενώ ζημιές αναφέρθηκαν επίσης σε Πετσέρσκι και Ντεσνιάνσκι.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η περιφέρεια Ζαπορίζια υπέστη επίσης αεροπορική επιδρομή στην οποία τραυματίστηκαν τουλάχιστον εννιά άνθρωποι, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η ουκρανή υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ από την πλευρά της έκανε λόγο για «μαζική επίθεση» ακόμη σε εξέλιξη το πρωί εναντίον ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Από την έναρξη της εισβολής στην ουκρανική επικράτεια πριν από τριάμισι χρόνια, η Ρωσία εξαπολύει σχεδόν κάθε βράδυ drones και πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, που ανταποδίδει με πλήγματα στο ρωσικό έδαφος, ιδίως εναντίον ενεργειακών και άλλων υποδομών.

Στην περιφέρεια Πολτάβα (ανατολικά), ο περιφερειάρχης Βολοντίμιρ Κοχούτ αναφέρθηκε σε ζημιές σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου.

Χθες Τρίτη, (21/10) στην περιφέρεια Τσερνίχιβ (βόρεια) οι ζημιές στοίχισαν τη ζωή σε 4 ανθρώπους και άφησαν εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα και πολλούς χωρίς νερό.