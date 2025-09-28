Με μια εντυπωσιακή τελετή και πλήθος κόσμου να παρακολουθεί, η Κίνα εγκαινίασε την Κυριακή τη Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ, το νέο παγκόσμιο αρχιτεκτονικό θαύμα που φέρει τον τίτλο της ψηλότερης γέφυρας στον κόσμο.

Η γέφυρα εκτείνεται στην επαρχία Γκουιζού, μια περιοχή γνωστή για τα επιβλητικά φαράγγια και τις τεχνικές προκλήσεις που θέτουν. Με συνολικό μήκος 2.890 μέτρα και κύριο άνοιγμα 1.420 μέτρων, η γέφυρα υψώνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Μπέιπαν, ξεπερνώντας κατά πολύ το ύψος της γέφυρας Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο.

The world's highest bridge opened to traffic Sunday morning in southwest China's Guizhou Province, slashing travel time across a deep canyon from two hours to just two minutes after three years of construction #XinhuaHeadlines https://t.co/dA8HlJ3RqK pic.twitter.com/OyY69YgMx4 — China Xinhua News (@XHNews) September 28, 2025

Η λειτουργία της γέφυρας σηματοδοτεί μια δραματική μείωση του χρόνου ταξιδιού στην περιοχή, από περίπου δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά. Η σύνδεση των δύο πλευρών του φαραγγιού αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Γκουιζού.

Η κατασκευή της γέφυρας διήρκεσε πάνω από τρία χρόνια και ενσωματώνει πρωτοποριακές τεχνολογίες, όπως:

Σφυρήλατες και συγκολλημένες βάσεις σέλας, με μειωμένο βάρος και αυξημένη αντοχή.

Χρήση τοπικού δολομίτη αντί της σπάνιας ιπτάμενης τέφρας, εξοικονομώντας περίπου 700.000 δολάρια .

Εφαρμογή συστημάτων όπως Doppler lidar, BeiDou δυναμική πλοήγηση και ψηφιακή συναρμολόγηση, που απλοποίησαν την εγκατάσταση και αύξησαν την ακρίβεια.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τη θέα από το ασανσέρ περιηγήσεων ύψους 207 μέτρων, φτάνοντας στην κορυφή σε μόλις ένα λεπτό, και να πιουν έναν καφέ σε υψόμετρο 800 μέτρων πάνω από το ποτάμι. Η γέφυρα δεν είναι απλώς ένα τεχνικό επίτευγμα, αλλά και ένας νέος τουριστικός προορισμός.

Με σχεδόν το 50% των ψηλότερων γεφυρών στον κόσμο να βρίσκονται στην επαρχία Γκουιζού, η Κίνα συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την τεχνική της υπεροχή και την αποφασιστικότητα να ξεπερνά τα φυσικά εμπόδια με φουτουριστικές λύσεις.

Με πληροφορίες από news.cgtn.com