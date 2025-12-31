Κίνα: «Η επανένωση της πατρίδας μας δεν μπορεί να σταματήσει», λέει ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα, 31 Δεκεμβρίου, ότι η επανένωση της χώρας δεν μπορεί να σταματήσει, ενόψει του πρωτοχρονιάτικου μηνύματος που έστειλε προς το έθνος λίγο μετά το τέλος των στρατιωτικών γυμνασίων του Πεκίνου γύρω από την Ταϊβάν.

«Η επανένωση της πατρίδας μας (...) δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο Σι μεταξύ άλλων κατά την εκφώνηση του πρωτοχρονιάτικου μηνύματός του για το 2026 στο Πεκίνο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

To φετινό πρωτοχρονιάτικo μήνυμα του Σι όσον αφορά την Ταϊβάν ήταν σε παρόμοιο τόνο με την περσινή προειδοποίηση προς δυνάμεις, τις οποίες το Πεκίνο πιστεύει ότι αποβλέπουν στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

«Οι συμπατριώτες και στις δύο πλευρές των Στενών της Ταϊβάν συνδέονται με δεσμούς αίματος πιο πυκνούς από το νερό και η ιστορική τάση προς την εθνική επανένωση δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Η Ταϊπέι καταδίκασε τα γυμνάσια ως απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και ως κραυγαλέα πρόκληση.