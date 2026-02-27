Κίνηση του Ισραήλ που κρούει «καμπανάκι» για το Ιράν: Άνοιξε τα καταφύγια πολέμου η κυβέρνηση

Ο δήμαρχος της Μπερ Σεβά του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανοίγουν τα καταφύγια της πόλης, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν, μετά των απειλών της Ουάσινγκτον.

Ειδικότερα, νωρίτερα σήμερα, η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο μη απαραίτητο προσωπικό και τις οικογένειές του να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η αμερικανική πρεσβεία ενδέχεται να επιβάλει περαιτέρω περιορισμούς στους υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης και τις οικογένειές τους όσον αφορά τα ταξίδια σε ορισμένες περιοχές του Ισραήλ.

Ιράν: Για ποιον χτυπά η «καμπάνα»

Η πρεσβεία δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους λόγους ασφαλείας που επικαλέστηκε και οι οποίοι οδήγησαν «στην εξουσιοδοτημένη αναχώρηση», βάσει της οποίας το προσωπικό που αφορά μπορεί να αποφασίσει αν θα παραμείνει ή όχι στο Ισραήλ.

Πριν μερικές ημέρες οι ΗΠΑ ζήτησαν την απομάκρυνση «για προληπτικούς λόγους» του μη αναγκαίου προσωπικού από την πρεσβεία τους στη Βηρυτό. Η εντολή αυτή είχε πιο επιτακτικό χαρακτήρα.

Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη σημαντικών στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή ενώ παράλληλα συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford έφτασε στο Ισραήλ.

Το Ιράν έχει απειλήσει να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αν δεχθεί επίθεση, ενώ και το Ισραήλ ενδέχεται να εμπλακεί σε τυχόν στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Κάποιες χώρες έχουν ήδη αρχίσει να απομακρύνουν τις οικογένειες του διπλωματικού τους προσωπικού, όπως και το μη αναγκαίο προσωπικό, από περιοχές της Μέσης Ανατολής ή να συνιστούν στους πολίτες τους να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Mike Huckabee είπε στο προσωπικό της πρεσβείας ότι όποιος θέλει να φύγει, «να το κάνει ΣΗΜΕΡΑ». Αν κάποιοι υπάλληλοι ή μέλη της οικογένειας θέλουν να αποχωρήσουν, «πρέπει να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ», γράφει χαρακτηριστικά ο Huckabee στο email που έστειλε σήμερα το πρωί στις 10:24 τοπική ώρα, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.