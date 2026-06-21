Κόλαση φωτιάς στο Κατάρ: Ισχυρή έκρηξη με πολλούς τραυματίες σε εργοστάσιο του Ρας Λαφάν

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Πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε ένα εργοστάσιο στο Ρας Λαφάν, τη μεγαλύτερη ζώνη παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο κόσμο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, είναι «πολλοί οι τραυματίες» από το περιστατικό.

Η εταιρεία Qatarenergy επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε έκρηξη, λόγω τεχνικής βλάβης, στην τοπική μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου Μπαρζάν.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αμέσως μετά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, δεν διαπιστώθηκε κάποια διαρροή που να «απειλεί την ασφάλεια».

Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα.

Από τις εικόνες που δημοσιεύονται στα social media φαίνεται ότι στο σημείο επικράτησαν πολύ δύσκολες συνθήκες, με τις φλόγες να έχουν τυλίξει το εργοστάσιο.

Video reportedly showing the moment of the explosion in the Ras Laffan Industrial City area of Qatar.pic.twitter.com/uWTP9Ef6fk https://t.co/V4XGXkJ65m — Clash Report (@clashreport) June 21, 2026

#Mundo 🚨 En el Área Industrial de Ras Laffan, en Qatar, se registró una explosión interna en una de las fábricas, según informaron las autoridades locales.



👨‍🚒 Equipos de defensa civil atendieron de inmediato la emergencia y lograron controlar la situación.



⚠️ De manera… pic.twitter.com/5axjGmWJEd — Vanguardia (@vanguardiacom) June 21, 2026