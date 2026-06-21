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Κόλαση φωτιάς στο Κατάρ: Ισχυρή έκρηξη με πολλούς τραυματίες σε εργοστάσιο του Ρας Λαφάν

Από τις εικόνες που δημοσιεύονται στα social media φαίνεται ότι στο σημείο επικρατούν πολύ δύσκολες συνθήκες, με τις φλόγες να έχουν τυλίξει το εργοστάσιο. 

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Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο του Ρας Λαφάν στο Κατάρ
Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο του Ρας Λαφάν στο Κατάρ | Χ/Malik rehan
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Πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε ένα εργοστάσιο στο Ρας Λαφάν, τη μεγαλύτερη ζώνη παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο κόσμο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, είναι «πολλοί οι τραυματίες» από το περιστατικό.

Η εταιρεία Qatarenergy επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε έκρηξη, λόγω τεχνικής βλάβης, στην τοπική μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου Μπαρζάν.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αμέσως μετά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, δεν διαπιστώθηκε κάποια διαρροή που να «απειλεί την ασφάλεια».

Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα.

Από τις εικόνες που δημοσιεύονται στα social media φαίνεται ότι στο σημείο επικράτησαν πολύ δύσκολες συνθήκες, με τις φλόγες να έχουν τυλίξει το εργοστάσιο. 

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