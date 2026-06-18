Έκρηξη στο κλιματιστικό: Πότε και γιατί γίνεται «ωρολογιακή βόμβα» η συσκευή

Άγιο είχε χθες (17/6) η παρουσιάστρια του Open Μίνα Καραμήτρου, όταν μία εξωτερική μονάδα από κλιματιστικό εξερράγη ενώ η ίδια έφευγε από τον χώρο, με το ωστικό κύμα της έκρηξης να την παρασύρει και να την τραυματίζει.

Μπορεί εκ πρώτης όψης το συμβάν να μοιάζει πρωτόγνωρο, αλλά με μία γρήγορη αναζήτηση, βλέπουμε πως αναφορές για «εκρηκτικά» κλιματιστικά δεν είναι τόσο σπάνιες, και για τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν πολύ παλιές συσκευές, το ρίσκο είναι πολλαπλάσιο.

Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές στο διαδίκτυο, οι λόγοι που μπορεί να εκραγεί ένα κλιματιστικό ποικίλουν, αν και όλοι έχουν να κάνουν με τη φτωχή εγκατάσταση και τη λανθασμένη χρήση.

Έκρηξη στο κλιματιστικό: Πότε υπάρχει ρίσκο

Είναι ουσιαστικά σίγουρο πως η πιο επίφοβη περίοδος για μία τέτοια έκρηξη είναι το καλοκαίρι, καθώς η διαδικασία της ψύξης είναι πιο ενεργοβόρα και έντονη για ένα κλιματισιτκό απ' ό,τι η θέρμανση.

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Όσο για τους λόγους, κυρίως διακρίνονται οι παρακάτω:

1. Ηλεκτρικές βλάβες

Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα είναι κρίσιμα για τη λειτουργία μιας μονάδας κλιματισμού. Η ελαττωματική καλωδίωση, οι υπερτάσεις και τα βραχυκυκλώματα μπορούν να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση και σπινθήρες, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη. Οι τακτικοί επαγγελματικοί έλεγχοι του ηλεκτρικού συστήματος μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό και την επίλυση πιθανών προβλημάτων προτού γίνουν επικίνδυνα.

2. Υπερθέρμανση εξαρτημάτων

Ο συμπιεστής και άλλα βασικά μέρη ενός κλιματιστικού μπορεί να υπερθερμανθούν λόγω υπερβολικής χρήσης ή κακής συντήρησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο σε μέρη όπως το Ντουμπάι, όπου τα κλιματιστικά συχνά λειτουργούν συνεχώς. Η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση εσωτερικής πίεσης, οδηγώντας σε πιθανές εκρήξεις. Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό σας συντηρείται τακτικά για να λειτουργεί ομαλά και με ασφάλεια.

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3. Διαρροές ψυκτικού

Τα ψυκτικά υγρά είναι ζωτικής σημασίας για την ψύξη, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνα σε περίπτωση διαρροής. Οι διαρροές μπορούν να προκαλέσουν ανάμειξη του ψυκτικού με άλλα στοιχεία, οδηγώντας ενδεχομένως σε καύση. Οι τακτικοί έλεγχοι για διαρροές και η σωστή συντήρηση μπορούν να αποτρέψουν τέτοιες επικίνδυνες καταστάσεις.

4. Φραγμένα φίλτρα και πηνία

Τα φραγμένα φίλτρα και τα πηνία περιορίζουν τη ροή του αέρα, αναγκάζοντας το κλιματιστικό να λειτουργεί πιο σκληρά και να υπερθερμαίνεται. Αυτή η αυξημένη καταπόνηση μπορεί να οδηγήσει σε εκρήξεις. Ο τακτικός καθαρισμός ή η αντικατάσταση των φίλτρων και των πηνίων είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της σωστής ροής του αέρα και την αποφυγή υπερθέρμανσης.

5. Συνεχής χρήση χωρίς διαλείμματα

Η συνεχής λειτουργία του κλιματιστικού σας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική καταπόνηση και υπερθέρμανση. Η συνεχής χρήση δεν επιτρέπει στο σύστημα να κρυώσει, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο συσσώρευσης εσωτερικής πίεσης και πιθανών εκρήξεων. Είναι σημαντικό να κάνετε διαλείμματα στο κλιματιστικό σας περιοδικά και να διασφαλίζετε ότι δεν υπερφορτώνεται.