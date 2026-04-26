Κολομβία: Βομβιστική επίθεση με 14 νεκρούς και τραυματίες

14 νεκροί και 38 τραυματίες από έκρηξη σε λεωφορείο στην Κολομβία που χαρακτηρίστηκε «Τρομοκρατική πράξη» από ανακοινωθέν του στρατού.

Το λεωφορείο ταξίδευε στην Παναμερικανική Οδό στον δήμο Καχίμπιο της νοτιοδυτικής Κολομβίας όταν εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και πέντε παιδιά, όπως δήλωσε η υπουργός Υγείας.

Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad. Es una tragedia que nos desgarra como… pic.twitter.com/4BQ0r6CnUc — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 25, 2026

💥The explosion occurred in the Cauibó area of Cauca city, causing damage to a public transport vehicle that was passing through the area.

Ο στρατηγός Ούγκο Λόπεζ, διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι επρόκειτο για «τρομοκρατική ενέργεια» και κατηγόρησε το δίκτυο του αντικαθεστωτικού «Ιβάν Μορντίσκο» και τη συμμορία Χάιμε Μαρτίνεθ ότι αιματοκύλισαν ειρηνευτική συμφωνία του 2016..

«Αυτοί που πραγματοποίησαν την επίθεση είναι τρομοκράτες, φασίστες και έμποροι ναρκωτικών», έγραψε ο Πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο στο Χ.

Η επίθεση είναι η τελευταία σε μια σειρά εκρήξεων σε δημόσιες υποδομές. Τουλάχιστον 26 περιστατικά έχουν σημειωθεί τις τελευταίες δύο ημέρες στη νοτιοδυτική Κολομβία.

Πυροβολισμοί σε αστυνομικό τμήμα στην αγροτική περιοχή Τζαμούντι και επίθεση σε εγκατάσταση ραντάρ της Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελ Τάμπο, όπου οι αρχές κατέρριψαν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη γεμάτα εκρηκτικά νωρίτερα το Σάββατο συγκαταλέγονται στις επιθέσεις.

Την Παρασκευή, δύο οχήματα γεμάτα εκρηκτικά πυροδοτήθηκαν κοντά σε στρατιωτικές μονάδες στην Κάλι και την Παλμίρα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Η κλιμάκωση της βίας στην περιοχή που διεκδικείται από παράνομες ένοπλες ομάδες που συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών προκάλεσε την κινητοποίηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων το Σάββατο. Με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας Πέδρο Σάντσες, η αντιπροσωπεία που περιλαμβάνει περιφερειακούς κυβερνήτες και τοπικές