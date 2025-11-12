Κολομβία: Ο πρόεδρος ανέστειλε την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο έκανε γνωστό χθες Τρίτη ότι έδωσε εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας του να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ ωσότου τερματιστούν τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον πλεούμενων που κατά την Ουάσιγκτον μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό.

«Ο αγώνας κατά των ναρκωτικών πρέπει να υποταχθεί» στο να προστατεύονται τα «δικαιώματα των λαών της Καραϊβικής», σχολίασε ο κ. Πέτρο μέσω X, αναφερόμενος στην ιστορική συνεργασία των δυο χωρών για την καταπολέμηση της διακίνησης.

Υπενθυμίζεται πως στα τέλη Οκτωβρίου το ΥΠΕΞ της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι ανακαλεί τον πρέσβη της στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα αυξήσει τους δασμούς και θα σταματήσει όλες τις οικονομικές ενισχύσεις στην Μπογκοτά.

Η ένταση έρχεται με φόντο της επιθέσεις του αμερικανικού στρατού σε πλοιάρια φερόμενων διακινητών ναρκωτικών στην Καραϊβική κατά τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο «παράνομο ναρκοηγέτη», μια κατηγορία που η κολομβιανή κυβέρνηση χαρακτήρισε «προσβλητική».