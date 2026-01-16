Κολομβία: Οι ομάδες ανταρτών «ενώνονται» υπό τον φόβο των ΗΠΑ

Ο επικεφαλής του ELN, μιας από τις μεγαλύτερες ένοπλες παρατάξεις στην Κολομβία, είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο πως θα υποστήριζε την ένωση με άλλες οργανώσεις ανταρτών για την απόκρουση τυχόν αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Αν το προκείμενο είναι «να υπερασπιστούμε την πατρίδα έναντι ξένου εισβολέα», τότε «θα βρεθούμε στον αγώνα», διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη το AFP ο επικεφαλής του ELN, γνωστός με το όνομα Αντόνιο Γκαρσία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο Ιβάν Μορδίσκο, επικεφαλής της μεγαλύτερης παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC και ο πλέον καταζητούμενος αντάρτης στη χώρα, πρότεινε την περασμένη εβδομάδα να οργανωθεί σύνοδος των επικεφαλής των ανταρτών ώστε να αντιμετωπιστεί τυχόν επέμβαση της Ουάσιγκτον, με φόντο την αναταραχή στην περιοχή έπειτα από την αιχμαλώτιση από τον αμερικανικό στρατό του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στην επιχείρηση στο Καράκας την 3η Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με ειδικούς, ο ELN («Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης», γκεβαριστές), από τις πιο ισχυρές παρατάξεις ανταρτών - κατ’ άλλους εγκληματικές οργανώσεις - στη Λατινική Αμερική, είχε σχέσεις με το Καράκας πριν από την αιχμαλώτιση του προέδρου Μαδούρο.

Τα σύνορα ανάμεσα σε Κολομβία και Βενεζουέλα

Η Κολομβία και η Βενεζουέλα μοιράζονται πορώδη σύνορα 2.200 και πλέον χιλιομέτρων, όπου διάφορες ένοπλες ομάδες συγκρούονται για τα έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών, την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων και τη λαθραία διακίνηση διαφόρων άλλων ειδών.

Τον Δεκέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι οι χώρες όπου παράγεται κοκαΐνη στη Λατινική Αμερική μπορεί να «υποστούν επίθεση», αναφερόμενος ονομαστικά στην Κολομβία, που «παράγει κοκαΐνη» και «μας την πουλάει».

Ο ELN και η ομάδα υπό τον Ιβάν Μορδίσκο - ονόματι EMC («Κεντρικό Γενικό Επιτελείο») - καταγγέλλουν αμερικανικό σχέδιο με σκοπό την ιδιοποίηση των φυσικών πόρων της Κολομβίας.

Μαζί, οι δυο παρατάξεις μετρούν κάπου 9.400 μαχητές, σύμφωνα με τους αριθμούς της υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού, που ανάγονται στο 2025.