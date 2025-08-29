Κολομβία: Πολίτες συνέλαβαν στρατιωτικούς σε επαρχία ελεγχόμενη από αντάρτες

Τριάντα τρεις στρατιωτικοί, που κρατήθηκαν για τρεις ημέρες σε περιοχή ελεγχόμενη από αντάρτες στη νότια Κολομβία, αφέθηκαν ελεύθεροι χθες (28/8), μετά τη μεσολάβηση και διεθνών οργανισμών.

Έπειτα από μάχες με αντάρτες, τη Δευτέρα περίπου 600 κάτοικοι εμπόδισαν τους στρατιωτικούς να φύγουν από περιοχή στην επαρχία Γουαβιάρε (νοτιοανατολικά). Η κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε την υπόθεση «απαγωγή», αναφέρει το ΑΜΠΕ

«Οι στρατιώτες αποσύρονται» από τον δήμο Ελ Ρετόρνο, ανέφερε η μεσολαβήτρια («συνήγορος του λαού») Ίρις Μαρίν μέσω X, απευθύνοντας έκκληση να μη «στιγματιστεί» η κοινότητα όπου κάτοικοι αιχμαλώτισαν στρατιωτικούς.

Κολομβία: Μαίνεται πόλεμος με «εστίες» ανταρτών

Μέλη της κυβέρνησης, η συνήγορος και ο ΟΗΕ διαδραμάτισαν ρόλο στη μεσολάβηση προκειμένου να αφεθούν ελεύθερα τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Δεν είναι σπάνιο πολίτες υπό εξαναγκασμό ή επηρεασμένοι από ένοπλες οργανώσεις να αιχμαλωτίζουν στρατιωτικούς ή αστυνομικούς, που γενικά αποφεύγουν να ανοίξουν πυρ εναντίον πολιτών, ειδικά σε απομονωμένες περιοχές όπου η παρουσία του κράτους είναι αδύναμη.

Τον Ιούνιο, 57 στρατιωτικοί κρατήθηκαν αιχμάλωτοι για δυο μέρες σε ορεινή περιοχή στη νοτιοανατολική Κολομβία, επίσης οχυρό διαφωνούντων των πρώην FARC.

Την περιοχή όπου εκτυλίχτηκε το επεισόδιο θεωρείται πως ελέγχει το λεγόμενο κεντρικό γενικό επιτελείο (EMC), η μεγαλύτερη παράταξη διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), οργάνωσης που υπέγραψε συμφωνία ειρήνης με το κράτος το 2016, αφοπλίστηκε και διαλύθηκε.

Οι διαφωνούντες απορρίπτουν τη συμφωνία εκείνη και συνεχίζουν την ένοπλη δράση τους.

Από την Κυριακή, σε συγκρούσεις του στρατού με το EMC, υπό την ηγεσία του Ιβάν Μορδίσκο, σκοτώθηκαν 10 αντάρτες και αιχμαλωτίστηκαν άλλοι δύο.

Οι αρχές έκαναν αρχικά λόγο για 34 στρατιωτικούς που κρατούνταν όμηροι, ωστόσο αργότερα μείωσαν τον αριθμό τους σε 33.

Ο πενηντάρης Ιβάν Μορδίσκο –πρόκειται για nom de guerre, το πραγματικό του όνομα είναι Νέστορ Γκρεγκόριο Βέρα Φερνάντες– είναι το πλέον καταζητούμενο πρόσωπο στην Κολομβία.