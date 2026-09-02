Δύο πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν σήμερα στη Θάλασσα του Μαρμαρά, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη της πόλης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σημείωσε χαρακτηριστικά πως οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος στο άλλο από τα πλοία που ενεπλάκα στη σύγκρουση.

Το Κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό, αναφέροντας: «Την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 03:00, σημειώθηκε σύγκρουση 18 μίλια νότια της Σιλιβρίας μεταξύ του εμπορικού πλοίου ALSU με τουρκική σημαία, που κατευθυνόταν από το Κοτζαέλι προς την Αλιάγα, και του εμπορικού πλοίου TUĞBERK İMAMOĞLU με τουρκική σημαία, που κατευθυνόταν από το λιμάνι του Ακενντερούν προς το Καραντινιζερέγλι. Πολυάριθμες ναυτικές μονάδες της Ακτοφυλακής, της Διοίκησης Μαρμαρά και Βοσπόρου, καθώς και ένα ελικόπτερο της ακτοφυλακής, στάλθηκαν στο σημείο».