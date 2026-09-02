Αν και ημερολογιακά έχουμε μπει στο φθινόπωρο, δεν είναι λίγοι οι επώνυμοι που μάλλον ήθελαν περισσότερο καλοκαίρι εάν κρίνουμε από τις αναρτήσεις τους στα social media και δεν θέλουν να «δεχτούν» ότι πλέον είμαστε στον Σεπτέμβριο και όχι στον Ιούλιο ή τον Αύγουστο.

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Σε αυτή την κατηγορία, όπως φαίνεται, ανήκει και η Ναταλία Δραγούμη, η οποία ευχήθηκε μεν χθες 1η Σεπτεμβρίου «καλό μήνα», αλλά το έκανε με μια άκρως καλοκαιρινή ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, όπου ανέβασε καλοκαιρινές στιγμές, όπως την ίδια να κάνει βουτιές στη θάλασσα και έγραψε:

«Καλό μήνα Σεπτέμβριο! Ήθελα κι άλλο άλμπουμ διακοπών πριν τα χειμωνιάτικα…! Χωρίς μουσική, με τους φυσικούς ήχους…θάλασσα, αέρας, παιδάκια που παίζουν, φωνές ανθρώπων στην παραλία… soundtrack καλοκαιριού! Ήχοι που έχουν γίνει ήδη αναμνήσεις!».