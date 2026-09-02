Ένα χρόνο μετά τη μετακίνησή του στον ΑΝΤ1 από τον Alpha ο Νίκος Μισίρης μετά απόδιαπραγματεύσεις με το κανάλι αποχωρεί. Ο δημοσιογράφος με πολλά χρόνια παρουσίας στο ελεύθερο ρεπορτάζ του Alpha στα δελτία ειδήσεων του καναλιού αλλά και συνεργασία με τον Νίκο Μάνεση μετακινήθηκε το καλοκαίρι του 2025 σε θέση πάνελ στην καλοκαιρινή εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου «Καλοκαίρι παρέα».

Συνέχισε στο πρώτο μισό της προηγούμενης τηλεοπτικής σεζόν στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη και στη συνέχεια εντάχθηκε και πάλι στην ομάδα της εκπομπής της Κατερίνας Καραβάτου «Σαββατοκύριακο Παρέα».

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Μετά το τέλος της συγκεκριμένης εκπομπής και ενώ όλοι σχεδόν οι συντελεστές της αποδεσμεύτηκαν ο δημοσιογράφος ανέλαβε την αρχισυνταξία της εκπομπής «Καλοκαίρι μαζί» με τους Νίκο Ρογκάκο, Άννα Λιβαθυνού και Στέφανο Σίσκο η οποία δεν κατέγραψε την πορεία που επιθυμούσε ο τηλεοπτικός σταθμός στους πίνακες τηλεθέασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση που έγινε στον Μισίρη για επιστροφή στον τομέα των ειδήσεων και του ρεπορτάζ από τη νέα τηλεοπτική σεζόν δεν τον ικανοποίησε και αποχωρεί από το κανάλι.

Πάντως και παρά τις φήμες ποτέ δεν προτάθηκε στο δημοσιογράφο ένταξη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Από την αρχή είχε κλείσει η Γιώτα Κηπουρού όσον αφορά στο ενημερωτικό κομμάτι της εκπομπής.