Κόντρα Έλον Μασκ με τον CEO της Ryanair: «Είναι παντελώς ηλίθιος, απολύστε τον»

Σε νέα δημόσια αντιπαράθεση υψηλών τόνων ενεπλάκη ο Έλον Μασκ, αυτή τη φορά με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, αφήνοντας μάλιστα υπαινιγμούς για ενδεχόμενη εξαγορά της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους.

Η κόντρα πυροδοτήθηκε την Παρασκευή, λίγες ώρες μετά από ακόμη μία διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας X. Η Ryanair σχολίασε σκωπτικά το περιστατικό με ανάρτηση που ανέφερε: «Ίσως χρειάζεσαι Wi-Fi, @elonmusk;», προκαλώντας την άμεση αντίδραση του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία.

Ο Μασκ απάντησε με ειρωνεία, γράφοντας: «Να αγοράσω τη Ryanair και να βάλω επικεφαλής κάποιον του οποίου το πραγματικό όνομα να είναι Ράιαν;», σχόλιο που έγινε γρήγορα viral και προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από το χιούμορ στις προσβολές

Η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν ο Μάικλ Ο’Λίρι απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκατάστασης του δορυφορικού internet Starlink στα περισσότερα από 600 αεροσκάφη της Ryanair. Όπως ανέφερε, η τοποθέτηση της σχετικής κεραίας στην άτρακτο θα αύξανε την κατανάλωση καυσίμων λόγω πρόσθετου βάρους και αεροδυναμικής αντίστασης, εκτιμώντας το ετήσιο κόστος έως και τα 250 εκατ. δολάρια.

«Δεν θεωρούμε ότι οι επιβάτες μας είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για Wi-Fi σε μια μέση πτήση διάρκειας περίπου μίας ώρας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον Έλον Μασκ, ο οποίος χαρακτήρισε τον επικεφαλής της Ryanair «παντελώς ηλίθιο», υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία δεν υπολογίζει σωστά την πραγματική επίπτωση του εξοπλισμού Starlink στην κατανάλωση καυσίμων. Ο Ο’Λίρι ανταπάντησε με αντίστοιχους χαρακτηρισμούς.

Το σενάριο της εξαγοράς

Όταν χρήστης της πλατφόρμας X πρότεινε στον Μασκ να προχωρήσει στην εξαγορά της Ryanair και να απομακρύνει τον Ο’Λίρι, ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX απάντησε λακωνικά: «Καλή ιδέα».

Άλλοι χρήστες σχολίασαν σαρκαστικά ότι «ο καλύτερος τρόπος να γίνεις εκατομμυριούχος είναι να είσαι δισεκατομμυριούχος και να αγοράσεις μια αεροπορική εταιρεία».

Ο Μασκ υποστήριξε ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο κατά τη διάρκεια των πτήσεων εξελίσσεται από πολυτέλεια σε βασική προσδοκία των επιβατών, προειδοποιώντας ότι οι αεροπορικές εταιρείες που αγνοούν αυτή την τάση κινδυνεύουν να χάσουν μερίδιο αγοράς.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη ότι ο Έλον Μασκ εξετάζει σοβαρά την εξαγορά της Ryanair, με τις τοποθετήσεις του να κινούνται –όπως συχνά– στα όρια μεταξύ χιούμορ, πρόκλησης και προσβολών.