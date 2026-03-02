Το Κουβέιτ κατέρριψε «κατά λάθος» τα αμερικανικά F-16 - «Έπεσαν από φίλια πυρά» λένε οι Αμερικανοί

Η αεράμυνα του Κουβέιτ κατέρριψε, κατά λάθος, τρία αμερικανικά μαχητικά F-15 Strike Eagle σήμερα, Δευτέρα (02/03), που κατέπεσαν στην περιοχή.

Όπως γίνεται γνωστό από το CNN, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ενημέρωσε πως τα μαχητικά φαίνεται πως έπεσαν θύματα «φιλικών πυρών».

🚨 BREAKING: 3 US warplanes shot down by Kuwaiti air defenses, pilots bail out in friendly fire incident, CENTCOM says pic.twitter.com/V3jF5Oq6zQ — Fox News (@FoxNews) March 2, 2026

«Κατά τη διάρκεια ενεργών μαχών - που περιελάμβανε επιθέσεις από ιρανικά αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη - τα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ καταρρίφθηκαν, κατά λάθος, από την αεράμυνα του Κουβέιτ» ανέφερε, ειδικότερα, η δήλωση.

Several US warplanes crashed Monday in Kuwait, the country’s Defence Ministry said, with all the pilots safely bailing out.



The ministry did not elaborate on what caused the crashes but it came during an intense period of Iranian fire targeting the country.



The Kuwaiti Defence… pic.twitter.com/Ww8AKogeaL — The Indian Express (@IndianExpress) March 2, 2026

«Και τα έξι μέλη του πληρώματος των αεροσκαφών εκτινάχθηκαν με ασφάλεια και είναι σε σταθερή κατάσταση» συμπληρώθηκε.

«Το Κουβέιτ έχει αναγνωρίσει το περιστατικό και είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες των αμυντικών δυνάμεων του Κουβέιτ και την υποστήριξή τους σε αυτή τη συνεχιζόμενη επιχείρηση» κατέληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις.

Οι ακριβείς συνθήκες και λόγοι του περιστατικού, παραμένουν υπό διερεύνηση.