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Κουβέιτ: Σειρήνες συναγερμού για ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν την Πέμπτη 23/7 στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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Πύραυλος του Ιράν
Πύραυλος του Ιράν | Getty
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Οι μονάδες αεράμυνας του Κουβέιτ άνοιξαν πυρ κατά εισερχόμενων ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών την Πέμπτη 23/7, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του Κόλπου.

«Οι μονάδες αεράμυνας του Κουβέιτ αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ως απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα», ανέφερε το Γενικό Επιτελείο σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας πως οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων.

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