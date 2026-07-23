Κουβέιτ: Σειρήνες συναγερμού για ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones

Οι μονάδες αεράμυνας του Κουβέιτ άνοιξαν πυρ κατά εισερχόμενων ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών την Πέμπτη 23/7, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του Κόλπου.

«Οι μονάδες αεράμυνας του Κουβέιτ αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ως απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα», ανέφερε το Γενικό Επιτελείο σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας πως οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων.