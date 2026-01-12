Μενού

Κραν Μοντανά: Δικαστήριο διέταξε να παραμείνει υπό κράτηση ένας από τους δύο ιδιοκτήτες του μπαρ

Ελβετικό δικαστήριο διέταξε να παραμείνει υπό κράτηση ένας από τους δύο ιδιοκτήτες του μπαρ όπου σημειώθηκε η τραγωδία στο Κραν Μοντανά.

Το μπαρ όπου σημειώθηκε η τραγωδία στην Ελβετία | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δικαστήριο στην Ελβετία διέταξε την παραμονή υπό κράτηση του συνιδιοκτήτη του μπαρ στο Κραν Μοντανά, όπου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς εκδηλώθηκε πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους, όπως μετέδωσε σήμερα το ελβετικό δίκτυο SRF.

Εισαγγελείς στο καντόνι Βαλέ, όπου βρίσκεται το Κραν-Μοντανά, διέταξαν τη σύλληψη του Ζακ Μορέτι την Παρασκευή έπειτα από πολύωρη κατάθεση του ίδιου και της συζύγου του Τζέσικα εν αναμονή της απόφασης για το αν αυτή είναι αιτιολογημένη.

Το ζευγάρι έχει εκφράσει τη λύπη του για την πυρκαγιά κι έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί πλήρως με τις ερευνητικές αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την πλευρά της εισαγγελίας.

