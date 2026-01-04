Κραν Μοντανά: Η Αλίκη Καλλέργη ανάμεσα στα θύματα από την πυρκαγιά - Επιβεβαίωσαν οι ελβετικές αρχές

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των ελβετικών Αρχών προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, η Αλίκη Καλλέργη, πολίτης Ελλάδας και Ελβετίας, συγκαταλέγεται στα θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά την 1η Ιανουαρίου 2026.

Νωρίτερα σήμερα, ο πατέρας της Αντώνης Καλλέργης άλλαξε τη φωτογραφία προφίλ του στο Facebook σε μαύρο φόντο και ανάρτησε έναν άγγελο με το όνομα «Alice» στη φωτογραφία εξωφύλλου, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη του. Ο αδελφός της είχε προηγουμένως απευθύνει έκκληση μέσω κοινωνικών δικτύων, ζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη της.

Υπενθυμίζεται ότι, η φωτιά ξέσπασε την Πρωτοχρονιά μάλλον από βεγκαλικά σε σαμπάνιες, και εξαπλώθηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο υπόγειο μπαρ.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 47 νεκροί και 115 τραυματίες, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, πολλοί εκ των οποίων υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα τρίτου βαθμού.

