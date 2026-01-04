Κραν Μοντανά: Μεταξύ των θυμάτων, δύο ανήλικα κορίτσια με ελληνικές ρίζες

Συνεχίζονται οι έρευνες για την τραγωδία της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις μεταξύ των θυμάτων είναι και δύο ανήλικα κορίτσια ελληνικής καταγωγής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταξύ των θυμάτων που έχουν ταυτοποιηθεί περιλαμβάνονται και οι Ελβετίδες Αλίσια Γκονσέτ, 14 ετών, και Νταϊάνα Γκονσέτ, 15 ετών, οι οποίες προέρχονται από οικογένεια με ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας τους και του παππού τους, Πιερ Λαγκόνικο, γνωστού Έλληνα επιχειρηματία στη Λωζάνη.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα δημοσιεύτηκε ότι συνολικά, μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 24 θύματα. Δεκαέξι νέα θύματα της πυρκαγιάς, ανάμεσά τους πολλές ανήλικες, ταυτοποιήθηκαν, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή οι αρχές του καντονιού Βαλέ.

Δέκα από τα νεοταυτοποιημένα θύματα είναι Ελβετοί: μία έφηβη 14 ετών, δύο 15 ετών και μία νεαρή γυναίκα 18 ετών, καθώς και δύο έφηβοι 16 ετών και ένας 17 ετών. Ταυτοποιήθηκαν επίσης ένας 18χρονος, ένας 20χρονος και ένας 21χρονος.

Στα νέα ταυτοποιημένα θύματα συγκαταλέγονται επίσης τρεις Ιταλοί ηλικίας 16 ετών, εκ των οποίων ο ένας είχε διπλή ιταλική και εμιρατινή υπηκοότητα, ένας Ρουμάνος 18 ετών, ένας Γάλλος 39 ετών και ένας Τούρκος 18 ετών.