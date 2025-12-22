Κρις Ρία: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο τραγουδιστής του Driving Home For Christmas

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Βρετανός τραγουδιστής Chris Rea. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε εκπρόσωπός του αναφέρεται ότι πέθανε «ήρεμα στο νοσοκομείο … ύστερα από σύντομο διάστημα ασθένειας».

Ο Κρις Ρία συνδύαζε μπλουζ, ποπ, σόουλ και soft rock στα άλμπουμ του στα οποία περιλαμβάνονταν πολλές επιτυχίες όπως το «The Road to Hell» — από το ομώνυμο άλμπουμ που είχε φτάσει στο Νο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο — αλλά και το «Driving Home for Christmas», ένα διαχρονικό χριστουγεννιάτικο αγαπημένο, καθώς και κομμάτια όπως τα On the Beach και Josephine, που απέκτησαν δημοτικότητα. Στην πορεία του πούλησε περισσότερα από 30 εκατομμύρια άλμπουμ.

Η μουσική πορεία του Κρις Ρία

Γεννήθηκε το 1951 στο Μίντλεσμπρο από Ιταλό πατέρα και Ιρλανδή μητέρα και είχε έξι αδέλφια. «Το να είσαι Ιρλανδοϊταλός σε ένα καφέ στο Μίντλεσμπρο — ξεκίνησα τη ζωή μου ως ξένος», είχε πει αργότερα.

Ως νεαρός ασχολήθηκε περιστασιακά με τη μουσική ενώ εργαζόταν σε χειρωνακτικές δουλειές, μεταξύ άλλων στο εργοστάσιο παγωτού του πατέρα του, και σκέφτηκε ακόμη και το ενδεχόμενο να γίνει δημοσιογράφος. Τελικά, σε ηλικία 22 ετών, εντάχθηκε στο συγκρότημα Magdalene, στο οποίο παλαιότερα είχε συμμετάσχει ο Ντέιβιντ Κάβερντεϊλ (μετέπειτα των Deep Purple). Στη συνέχεια πέρασε σε ένα άλλο συγκρότημα, τους Beautiful Losers, αλλά όταν του προσφέρθηκε δισκογραφικό συμβόλαιο ξεκίνησε σόλο καριέρα, κυκλοφορώντας το πρώτο του single, «So Much Love», το 1974.

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήρθε στις ΗΠΑ, όπου το τραγούδι Fool (If You Think It’s Over) το 1978 έφτασε στο Νο 12 και του χάρισε υποψηφιότητα για Grammy ως καλύτερος νέος καλλιτέχνης. Για αρκετά χρόνια δυσκολεύτηκε να επαναλάβει αυτή την επιτυχία — παρομοιάζοντας τις μηχανορραφίες της μουσικής βιομηχανίας εκείνης της περιόδου με «έναν μεγάλο σωρό κοπριάς που βράζει. Δεν είχα κανέναν έλεγχο, δεν ήξερα τι να κάνω». Ωστόσο, το άλμπουμ «Water Sign» του 1985 σημείωσε επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και βοήθησε να αλλάξει η πορεία του.

Τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ήταν η πιο εμπορικά επιτυχημένη περίοδός του: παρότι συχνά βρισκόταν εκτός των κυρίαρχων τάσεων της ποπ, το βρετανικό κοινό τον αγκάλιασε και το «Dancing With Strangers» του 1987 εγκαινίασε μια σειρά έξι άλμπουμ που μπήκαν στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου, εκ των οποίων τα δύο έφτασαν στο Νο 1.

Η συλλογή «New Light Through Old Windows» του 1988 περιείχε τη μεγαλύτερη επιτυχία του, το «Driving Home for Christmas», που είχε ηχογραφηθεί αρχικά το 1986. Στην πρώτη του κυκλοφορία πέρασε σχεδόν απαρατήρητο, όμως το απαλό και συναισθηματικό τραγούδι για τη συλλογική χαρά του ταξιδιού προς το σπίτι συνέχισε να κερδίζει δημοτικότητα με τα χρόνια, φτάνοντας έως το Νο 10 των charts το 2021.

Η επιτυχία του στα charts μειώθηκε κάπως τη δεκαετία του 2000, όταν, ξεκινώντας με το «Dancing Down the Stony Road» του 2002, ο Rea απομακρύνθηκε από την ποπ και επέστρεψε στα μπλουζ που τον είχαν αρχικά εμπνεύσει.

Ταιριαστό, δεδομένου ότι συχνά επικεντρωνόταν σε αυτοκίνητα και δρόμους στα τραγούδια του, ο Chris Rea ήταν λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Οδήγησε αγωνιστικά αυτοκίνητα των Ferrari και Lotus και συμμετείχε στο Βρετανικό Πρωτάθλημα Τουρισμού Αυτοκινήτων το 1993. Τη σεζόν της Formula One το 1995 εντάχθηκε στην ομάδα Jordan ως μηχανικός στα πιτ. «Δεν ήθελα καθόλου τον ρόλο του VIP, οπότε ήμουν υπεύθυνος για το πίσω δεξί ελαστικό του Eddie Irvine», είχε πει αργότερα.

Υποστήριζε το Εργατικό Κόμμα και το 2017 έγραψε ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι προς τιμήν του Τζέρεμι Κόρμπιν με τίτλο «What’s So Wrong With a Man Who Tells the Truth?» («Τι κακό έχει ένας άνθρωπος που λέει την αλήθεια;»).

Τα προβλήματα υγείας

Ο Κρις Ρία αντιμετώπισε πολλά προβλήματα υγείας στη διάρκεια της ζωής του. Διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας και το 2001 υποβλήθηκε σε αφαίρεση του παγκρέατος, καθώς και τμημάτων του στομάχου και του λεπτού εντέρου, γεγονός που τον οδήγησε σε διαβήτη.

Το 2016 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο χαρακτήρισε «μια πολύ τρομακτική στιγμή… έπεισα τον εαυτό μου ότι είχα χάσει την αίσθηση του ύψους των νοτών. Χρειάστηκε πολλή προσπάθεια από τους άλλους για να με πείσουν ότι δεν υπήρχε τίποτα λάθος με αυτό που έπαιζα». Το 2017 κατέρρευσε επί σκηνής κατά τη διάρκεια συναυλίας στην Οξφόρδη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ανάρρωση.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Τζοάν, με την οποία ήταν μαζί από τα 17 τους χρόνια, και τις κόρες τους Τζόζεφιν και Τζούλια, στις οποίες είχε δώσει τα ονόματα επιτυχημένων τραγουδιών του.