Κυκλοφόρησαν γυμνές φωτογραφίες μετεωρολόγου - «Είμαι παρουσιάστρια, όχι σεξουαλικό αντικείμενο»

Μία μετεωρολόγος του BBC μίλησε κατά του online σεξισμού που υπέστη και η ίδια, όταν ανακάλυψε πως άσεμνες φωτογραφίες της είχαν κυκλοφορήσει σε forum στο διαδίκτυο.

H Σαμ Φρέηζερ εργάζεται ως παρουσιάστρια του καιρού για το κανάλι εδώ και πάνω από μία δεκαετία, ενώ όπως έχει πει, από την πρώτη της ημέρα στη δουλειά, κάποιοι δημιούργησαν online posts και ομάδες με φωτογραφίες του σώματός της, όπου τη σχολίαζαν με χυδαίους χαρακτηρισμούς.

Η εικόνα του «weather girl»

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η μετεωρολόγος είχε δηλώσει σε ραδιοφωνική εκπομπή: «Δεν είχα ιδέα πως μέσα σε μερικά μερόνυχτα από την πρώτη μου εμφάνιση, τα οπίσθιά μου θα είχαν online φαν κλαμπ και θα με έδειχναν σε ιστότοπο που λέγεται "Babes of Britain"».

«Στην αρχή, το παραδέχομαι, το πήρα ως φιλοφρόνηση. Αλλά όταν άρχισα να παρακολουθώ τις συζητήσεις που γίνονταν για εμένα - για τα "πλαδαρά" μου μπράτσα, για τις φτέρνες μου και άλλες "παρατηρήσεις" - σύντομα κατάλαβα πως ήταν άσχημα τα πράγματα».

Η Φρέηζερ σχολίασε πως το στερεότυπο του «weather girl», της παρουσιάστριας που έχει μόνο διακοσμητικό ρόλο στο πλατό, είναι πολύ διαδεδομένο και έχει λάβει διαστάσεις «φαντασίωσης».

«Βρέθηκα σε μέρη του internet που δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Μου άνοιξε τα μάτια σε έναν κόσμο αβίαστου σεξισμού και μισογυνισμού που διαιωνίζεται και μέσω του όρου του «weather girl», είχε πει.

«Το στερεότυπο αυτό, ως αντικείμενο πόθου είναι επίμονο και επικίνδυνο. Όσο χρησιμοποιείται, συμβάλλει σε μία κουλτούρα που επιτρέπει την ταπείνωση και την αντικειμενοποίηση», πρόσθεσε.

Το ντοκιμαντέρ κατά του σεξισμού

Η Σαμ Φρέηζερ έριξε μία ακόμα πιο διεισδυτική ματιά σε αυτή την κουλτούρα σε ντοκιμαντέρ που δημιούργησε, με τον τίτλο «Scorchio! The Story of the Weather Girl», που εξερευνά την εμπειρία της αλλά και ανάλογες εμπειρίες συναδέλφων της που έχουν αδικηθεί.

Σε αυτό συζητά για την πραγματικότητα του επαγγέλματός της, λέγοντας πως πολλές συνάδελφοί της αντιμετωπίζονται σαν «γλάστρες», ενώ είναι εγκεκριμένες μετεωρολόγοι με προηγούμενες καριέρες στη NASA και την RAF.

«Στον πυρήνα του, αυτό το επάγγελμα έχει να κάνει με την επικοινωνία. Και ο καλύτερος μετεωρολόγος δεν είναι αυτόματα επικοινωνιολόγος», λέει η Φρέηζερ και συνεχίζει: « Το δελτίο καιρού είναι σαν να λες μία καλή ιστορία».

«Οι περισσότερο τηλεθεατές δεν καταλαβαίνουν πως αυτοσχεδιάζουμε χωρίς υποβολέα, ενώ την ίδια στιγμή λαμβάνουμε οδηγίες από το ακουστικό, για να γεμίσουμε τον χρόνο. Είναι μια δουλειά που απαιτεί περίπλοκες εγκεφαλικές διεργασίες».