Κύπρος: Αναχαιτίστηκε και δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο - Σε συναγερμό οι Αρχές

Νέες εξελίξεις όσον αφορά στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες ότι αναχαιτίστηκε και δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο, που κατευθυνόταν προς την Κύπρο.

Υπενθυμίζεται πως ήδη, ένα μη επανδρωμένο drone έπεσε στις βρετανικές βάσεις στην περιοχή Ακρωτηρίου του Δήμου Κουρίου.

Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ενημέρωσε πως η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας ενεργοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή του συμβάντος, αποστέλλοντας δυνάμεις στην περιοχή, με σκοπό την παροχή βοήθειας στους κατοίκους.

Σε μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επιβεβαίωσε τα όσα συνέβησαν χθες, λέγοντας πως στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Παράλληλα, τόνισε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

«Σε σχέση με περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βάση Ακρωτηρίου,σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε σε διάφορα επίπεδα, πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές. Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη Βρετανική Κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται προς ενημέρωση» ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.