Κύπρος: Δύο συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν - Υποψία για σύνδεση με το χτύπημα στο Ακρωτήρι

Ένας 28χρονος Αζέρος και μια νεαρή Λεττονή, συνελήφθησαν στην Κύπρο για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν. Δημοσίευμα συνδέει τον άνδρα με την επίθεση στο Ακρωτήρι.

Ακρωτήρι, Κύπρος
Ακρωτήρι, Κύπρος | Orange Press Agency
Οι κυπριακές αρχές προχώρησαν σήμερα (7/3) στη σύλληψη ενός 28χρονου Αζέρου και μιας νεαρής Λεττονής, για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν. 

Με βάση τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το ζεύγος εντοπίστηκε στις 27 Φεβρουαρίου, μετά από ενημέρωση ξένης Υπηρεσίας Πληροφορίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στις Αρχές, το ζεύγος είχε προχωρήσει κατά το διάστημα παραμονής του στην Κύπρο σε κατόπτευση στόχων ισραηλινού ενδιαφέροντος πρωτίστως, στην πόλη της Πάφου. 

Επιπλέον, δημοσίευμα συνδέει τον 28χρονο με τη χρήση drones και εμμέσως με την επίθεση που έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, χωρίς ωστόσο οι πληροφορίες να έχουν επιβεβαιωθεί.

