Κύπρος: Νεκρό άτομο από την κατάρρευση πολυκατοικίας - Τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο

Μέρος διώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην περιοχή της Γερμασόγειας στην Κύπρο, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να καταλήξει νεκρός.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», ανασύρθηκε νεκρό ένα άτομο από τα συντρίμμια, ενώ τουλάχιστον ακόμη ένα άτομο βρίσκεται εγκλωβισμένο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Ασθενοφόρα, πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας. Στην πολυκατοικία, σύμφωνα με το philenews.com, διέμεναν άτομα αφρικανικής καταγωγής.
