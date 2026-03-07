Κύπρος: Παράταση της εκκένωσης μέχρι την Παρασκευή αποφάσισαν οι βρετανικές αρχές

Εν μέσω εξελίξεων στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι βρετανικές αρχές αποφάσισαν την παράταση της υποχρεωτικής εκκένωσης στο Ακρωτήρι, μέχρι και την Παρασκευή, οι οποία αφορά όλες τις βρετανικές οικογένειες.

Αξίζει να σημειωθεί όπως επισημαίνει το Mega, ότι το τρέχον διάστημα οι βρετανικές βάσεις καλύπτουν τα έξοδα διαμονής για 286 άτομα, οικογένειες και ευάλωτες ομάδες κατοίκων του Ακρωτηρίου. Τα άτομα αυτά, διαμένουν σε ξενοδοχεία, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας.

Η υποχρέωση εκκένωσης αρχικά, θα ήταν μέχρι και τη Δευτέρα, αλλά πήρε παράταση λόγω των συνεχών εξελίξεων.

Σύμφωνα με το philinews.com, τα σχολεία στο Ακρωτήρι παραμένουν επίσης κλειστά μέχρι τη Δευτέρα.

Οι αρμόδιες αρχές των Βρετανικών Βάσεων συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και να αξιολογούν τα δεδομένα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και του προσωπικού.

Αν και στο στόχαστρο, έχει μπει το Ακρωτήρι, σε ολόκληρη την Κύπρο επικρατεί αναταραχή και οι αρχές συνεχίζουν να αποστέλλουν οδηγίες στους κατοίκους. για καταφύγια, μέτρα προστασίας και τι θα πρέπει να κάνουν αν ηχήσουν οι σειρήνες.