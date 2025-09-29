Λευκός Οίκος: «Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία στη Γάζα» - Το Ισραήλ θέλει να περιορίσει το Κατάρ

Ανακοίνωση πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέδωσε ο Λευκός Οίκος αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως οι δύο πλευρές, ΗΠΑ και Ισραήλ, βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε: «Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για τη Γάζα». Η δήλωση ανέφερε ακόμη: «Ελπίζουμε ότι και οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για τη Γάζα. Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συναντηθεί με το Κατάρ».

Γάζα: Το μεταπολεμικό σχέδιο του Ισραήλ για τον παλαιστινιακό θύλακα

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, το Ισραήλ πιέζει τις ΗΠΑ να προβούν σε αλλαγές στο σχέδιο ειρήνης -με τα 21 σημεία- του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του ρόλου του Κατάρ στον μεταπολεμικό παλαιστινιακο θύλακα.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί το Κατάρ να έχει οποιοδήποτε ρόλο στη διαχείριση της Λωρίδας μετά τον πόλεμο, εν μέσω της επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ντόχα. Ωστόσο, οι ΗΠΑ θεωρούν το Κατάρ πολύτιμο εταίρο και επιθυμούν να αναλάβει σημαντικό ρόλο.

Το Ισραήλ πιέζει επίσης να αναφερθεί ρητά στη συμφωνία ότι ο ισραηλινός στρατός θα έχει ελευθερία δράσης, σε περίπτωση που η Χαμάς επιχειρήσει να επανεξοπλιστεί ή να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Γάζα: Προκαλεί ακροδεξιός Ισραηλινός βουλευτής

Ισραηλινός υπουργός της άκρας δεξιάς ζήτησε σήμερα ο ισραηλινός στρατός να διατηρήσει μια «απόλυτη ελευθερία δράσης» στη Γάζα ακόμα και στην περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, πριν από μια κρίσιμης σημασίας συνάντηση που προβλέπεται να γίνει σήμερα στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Μπεζαλέλ Σμότριχ, ο υπουργός Οικονομικών και ηγέτης του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός εκθέτει μια σειρά «κόκκινων γραμμών» που λέει ότι μετέφερε στον πρωθυπουργό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο, λίγο αφού υποσχέθηκε «συμφωνία» για τη Γάζα.

Η αμερικανική πρόταση 21 σημείων, την οποία έχει ήδη εκθέσει ο Τραμπ στον Νετανιάχου και σε ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, προβλέπει, σύμφωνα με διπλωματική πηγή, μόνιμη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα, την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, ισραηλινή απόσυρση, όπως και μια μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας χωρίς τη Χαμάς.

Ο Σμότριχ επανέλαβε τους τελευταίους μήνες την αντίθεσή του σε μια συμφωνία, ακόμη και έμμεση, με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα, του οποίου η άνευ προηγουμένου επίθεση κατά του Ισραήλ πυροδότησε τον πόλεμο στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Σήμερα έκρινε ότι ο ισραηλινός στρατός θα πρέπει να διατηρήσει «απόλυτη ελευθερία δράσης στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας».

Επίσης αντιτίθεται σε μια επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στον παλαιστινιακό θύλακα, όπως προτείνουν παράγοντες της διεθνούς κοινότητας για τη μεταπολεμική περίοδο στη Γάζα.

Επίσης αντιτίθεται και σε ενδεχόμενη ανάμειξη του Κατάρ, μεσολαβήτριας χώρας και συμμάχου των ΗΠΑ, στη μελλοντική διαχείριση του παλαιστινιακού θύλακα.

Με πληροφορίες από Times of Israel