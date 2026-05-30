Λίβανος: Αδιάκοποι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί – Τουλάχιστον 11 νεκροί

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας. Μεταξύ των νεκρών είναι ένας διασώστης και ένας σύρος υπήκοος, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Οι ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν επίσης τον τραυματισμό οκτώ ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου ενός διασώστη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, το οποίο καταγγέλλει μια «κατάφωρη παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου, παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία που ισχύει από τις 17 Απριλίου.

Η εκεχειρία, που ανακοινώθηκε στις 16 Απριλίου από τις ΗΠΑ, είχε στόχο να τερματίσει τον πόλεμο που ξέσπασε στις 2 Μαρτίου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, αφότου η λιβανική οργάνωση εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του ισραηλινού εδάφους σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.