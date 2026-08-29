Λίβανος: Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη νέα συμφωνία με το Ισραήλ κι αρνείται να «παραδοθεί»

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, λιβανικού σιιτικού κινήματος προσκείμενου στο Ιράν, επανέλαβε χθες Παρασκευή ότι η παράταξή του απορρίπτει τη συμφωνία-πλαίσιο που σύναψαν οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ και ότι, παρά την αποδυνάμωσή του έπειτα από δυο πολέμους με τον ισραηλινό στρατό από το 2023, δεν έχει καμιά πρόθεση να παραδοθεί.

«Είμαστε αντίθετοι στη συμφωνία-πλαίσιο και καλούμε να εγκαταλειφθεί», τόνισε ο Ναΐμ Κάσεμ κατά τη διάρκεια ομιλίας του που μεταδόθηκε χθες το βράδυ από το τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ, το Αλ Μανάρ.

Η συμφωνία που υπογράφτηκε την 26η Ιουνίου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ προβλέπει ότι ο λιβανικός στρατός θα ανακτήσει την κυριαρχία του σε τομείς του νότιου τμήματος της χώρας -- αλλά υπό τον όρο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, αρχίζοντας από «πιλοτικές ζώνες», από όπου θα αποσυρθούν τα ισραηλινά στρατεύματα.

«Η συμφωνία-πλαίσιο είναι αθέμιτη, παράνομη και ταπεινωτική. Καταφέρνει πλήγμα στη λιβανική εθνική κυριαρχία και δεν επιτρέπει να ανακτήσουμε τα δικαιώματά μας», τόνισε ο κ. Κάσεμ.

«Δεν αποδεχόμαστε ούτε τις πιλοτικές ζώνες ούτε αυτό που απορρέει» από τη δημιουργία τους, συνέχισε, τονίζοντας πως η παράταξη «αρνείται την επιτροπή επαλήθευσης», στην οποία ανατέθηκε η επίβλεψη της εφαρμογής της συμφωνίας.

Κατά τη διάρκεια των πιο πρόσφατων συνομιλιών τους στη Ρώμη στις αρχές Αυγούστου, οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ συζήτησαν για τις χώρες που έχουν εκφράσει πρόθεση να συμμετάσχουν σε επιτροπή επαλήθευσης, η οποία θα επιτηρεί την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού, αρχικά στις «πιλοτικές ζώνες», και την καταστροφή των όπλων και των υποδομών της Χεζμπολάχ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην προεδρία του Λιβάνου.

Προβλέπεται νέος κύκλος διαπραγματεύσεων τον Σεπτέμβριο, χωρίς να έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία.

Το σιιτικό κίνημα κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ τη 2η Μαρτίου για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ την 28η Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών. Ο ισραηλινός στρατός αντέδρασε εξαπολύοντας μαζικούς βομβαρδισμούς και χερσαία εισβολή· στις επιχειρήσεις του σκοτώθηκαν πάνω από 4.300 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.

Αν και η βία αποκλιμακώθηκε μετά την καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και κατόπιν την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου τον Ιούνιο, οι ισραηλινοί σποραδικοί βομβαρδισμοί δεν έχουν σταματήσει. Εντάθηκαν ξανά τις τελευταίες ημέρες στον νότιο Λίβανο, όπου γυναίκα σκοτώθηκε χθες Παρασκευή, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Ο ισραηλινός στρατός κατέχει τμήμα του νοτίου Λιβάνου, που αποκαλεί «ζώνη ασφαλείας».

Αν και η Χεζμπολάχ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του ισραηλινού στρατού τους τελευταίους δύο και πλέον μήνες, ο επικεφαλής της τόνισε χθες ότι «κρατάμε το κεφάλι ψηλά και δεν παραδινόμαστε».