Λίβανος: Το Ιράν απειλεί με «σκληρή απάντηση» το Ισραήλ αν συνεχίσει τους βομβαρδισμούς

Ο ιρανικός στρατός απείλησε με «σκληρή απάντηση» στα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο που προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων σήμερα, παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.
«Εάν ο παιδοκτόνος στρατός του σιωνιστικού καθεστώτος δεν βάλει τέλος στις επιθέσεις του στον νότιο Λίβανο, θα πρέπει να περιμένει σκληρή απάντηση από τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», προειδοποίησε ο διοικητής των ενόπλων δυνάμεων Χατάμ αλ Ανμπίγια σε ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση Irib.
Σύμφωνα με τον απολογισμό του, το Ισραήλ φέρεται να παραβίασε την εκεχειρία στον Λίβανο 84 φορές από τότε που ανακοινώθηκε η συμφωνία, τη Δευτέρα.
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