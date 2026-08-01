Το εξωτικό νησί στη Χαλκιδική που έχει ζεστά νερά όλον τον χρόνο

Ένα άγνωστο, μικρό νησί με εξωτική ομορφιά βρίσκεται στη Χαλκιδική και το γνωρίζουν μονάχα όσοι βρίσκονται εκεί. Ένα νησάκι με κρυστάλλινα, τιρκουάζ νερά, που προσφέρει την απόλυτη ελευθερία και χαλάρωση.
Το παραδεισένιο, ακατοίκητο αυτό νησί, βρίσκεται στον Σιγγιτικό κόλπο, ακριβώς απέναντι από τη διάσημη παραλία Βουρβουρού. Η μεγάλη παραλία της Βουρβουρούς, δημιουργεί έναν φυσικό κόλπο για τον Διάπορο και ως εκ τούτου, το νησάκι δεν επηρεάζεται από τους ανέμους. Αυτός είναι ο λόγος που τα νερά παραμένουν ζεστά και ήρεμα όλο το χρόνο.
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Τα πεύκα καλύπτουν όλο το νησί και πολλά από αυτά φυτρώνουν τόσο κοντά στην αμμουδιά που είναι λες και αναδύονται μέσα από την θάλασσα. Ένα παραδεισένιο φυσικό τοπίο που σπάνια συναντάς.
Η πρόσβαση στο νησί γίνεται μόνο με μικρά σκάφη από τη Βουρβουρού και όχι με αυτοκίνητο. Οι πιο διάσημες παραλίες του Διάπορου είναι τα Γαλάζια Νερά ή Blue Lagoon, η Μυρσίνη και ο Κρυφτός.
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