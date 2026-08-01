O «μαφιόζος της Αρχαίας Ελλάδας» που ενέπνευσε τον Μάρτιν Σκορτσέζε

H Μαίρη Μπιρντ είναι μια διακεκριμένη ιστορικός, που έχει μελετήσει μεταξύ άλλων επισταμένα, την ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Ρώμης. Ο τρόπος που μιλάει για τη ζωή στα χρόνια προ και μετά Χριστού, είναι απόλυτα σημερινός και ποπ και ειδικεύεται στο να εντοπίζει προσωπικότητες με στοιχεία κινηματογραφικά και να μας τους ζωντανεύει και να τους φέρνει στο Τώρα. Αυτό πέτυχε και με τον Ηρώδη τον Αττικό.

Το πλήτως όνομα του ήταν Λούκιος Βιβούλιος Ίππαρχος Τιβέριος Κλαύδιος Αττικός Ηρώδης. Σύμφωνα με την Μπιρντ, ηταν ο πλουσιότερος Έλληνας της εποχής του. Η οικογένειά του είχε αμύθητη περιουσία και ο ίδιος τη χρησιμοποίησε για να χτίσει θέατρα, στάδια, ναούς και δημόσια έργα σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας ένα τεράστιο δίκτυο επιρροής.

Ήταν ταυτόχρονα Έλληνας και Ρωμαίος. Ήταν υπερήφανος για την ελληνική του ταυτότητα, αλλά η δύναμή του προερχόταν από τη στενή σχέση του με τη ρωμαϊκή αριστοκρατία και τους αυτοκράτορες.

Σημαντικός σταθμός στη ζωή του ήταν η κλήση από το Ρωμαίο αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Ευσεβή για να αναλάβει τη διαπαιδαγώγηση των νεαρών διαδόχων Μάρκου Αυρήλιου και Λουκίου Βέρου. Ως αναγνώριση της φιλίας και της ευμένειας του αυτοκράτορα προς το πρόσωπό του διορίστηκε ύπατος το 143 μ.Χ.

Δεν ήταν απλώς ευεργέτης. Ο Ηρώδης έχτισε υδραγωγεία, κρίνες, ωδεία, λουτρά και φυσικά έβαλε μπρος την ανέγερση του Ωδείου του Ηρώδου του Αττικού και του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Η Μπιρντ επιμένει ότι οι δωρεές του δεν ήταν ανιδιοτελείς. Η οικοδόμηση θεάτρων και σταδίων λειτουργούσε και ως επίδειξη ισχύος: κάθε κτίριο υπενθύμιζε στους κατοίκους ποιος είχε τα χρήματα και την εξουσία.

Γνωριμία με τη Ρηγγίλα

Στο επίκεντρο του επεισοδίου είναι η σύζυγός του, Ρηγγίλλα. Ο Ηρώδης, έχοντας ήδη τεκνοποιήσει με άλλη γυναίκα σε ηλικία 14 ετών (!), στα 40 του γνώρισε τη Ρηγγίλα, που ήταν κι εκείνη μόλις 14. Την παντρεύτηκε και έκαναν πέντε παιδιά, τα περισσότερα εξ' αυτών πέθαναν σε πολύ μιικρή ηλικία

Η Ρηγγίλλα πέθανε ενώ ήταν οκτώ μηνών έγκυος, ύστερα από μια επίθεση του Αλκιμέδοντα, ενός δούλου που λέγεται πως είχε πάρει αμοιβή για να κάνει το έγκλημα αυτό, από τον ίδιο τον Ηρώδη.

.Ο αδελφός της κατηγόρησε ευθέως τον Ηρώδη ότι είχε διατάξει τη δολοφονία της. Ο Ηρώδης οδηγήθηκε σε δίκη, αλλά τελικά αθωώθηκε, πιθανότατα χάρη στις εξαιρετικά ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεις του με τη Ρώμη.

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Η γνώμη του Σκορτσέζε

Ο Μάρτιν Σκορτσέζε περιγράφει τον Ηρώδη ως έναν «αρχαίο νονό», έναν άνθρωπο που η εξουσία του πήγαζε από τον πλούτο, από τις διασυνδέσεις του και από την αμοιβαία εξάρτηση με «πελάτες» και άλλα άτομα που εξυπηρετούσε.

Τον λέει «ηθικά ασαφή», δεν είναι καθαρά καλός ή κακός. Είναι κάποιος που δημιουργεί σπουδαία έργα πολιτισμού και ταυτόχρονα οργανώνει το φόνο της γυναίκας του. Σώζεται γιατί έχει τους κατάλληλους προστάτες.

Πόσο πιθανό είναι να κάνει τη ζωή του Ηρώδη ταινία;

Αν κρίνουμε από τον θαυμασμό του Μάρτιν για τον Ηρώδη, αρκετά!