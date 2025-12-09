Λίβανος: Το Ισραήλ βομβάρδισε το νότιο τμήμα της χώρας

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 ύστερα από έναν χρόνο εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει τακτικά επιθέσεις κατά προπυργίων του κινήματος, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, κατηγορώντας το ότι επιδιώκει την ανασυγκρότηση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία πως η Χεζμπολάχ ανασυντάσσεται»

Ο Διοικητής της UNIFIL (Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο), Στρατηγός Ντιόντατο Αμπαγκνάρα, επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η Χεζμπολάχ ανασυντάσσεται νότια του ποταμού Λιτάνι, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ παραβιάζει κατάφωρα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

Σε συνέντευξή του στο Κανάλι 12 του Ισραήλ, ο διοικητής της UNIFIL επεσήμανε ότι η κατάσταση στον Λίβανο είναι εξαιρετικά εύθραυστη και οποιοδήποτε μικρό λάθος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη κλιμάκωση. Πρόσθεσε ότι η αποστολή τους είναι να υποστηρίξουν τον λιβανέζικο στρατό στη δημιουργία των συνθηκών για να ελέγξει τον νότιο Λίβανο.