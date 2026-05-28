Λίβανος: Το Ισραήλ ετοιμάζει νέα χτυπήματα και καλεί τους κατοίκους της Τύρου να φύγουν

Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι γύρω από τουλάχιστον τέσσερα κτίρια στην πόλη της Τύρου και άλλα τέσσερα σε περίχωρά της, διαμηνύοντας πως θα εξαπολύσει βομβαρδισμούς εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, παρά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται στη θεωρία από τη 17η Απριλίου.

«Κατεπείγουσα προειδοποίηση υπόψη των κατοίκων του Λιβάνου, ιδιαίτερα των κατοίκων της Τύρου (...) για την ασφάλειά σας, πρέπει να απομακρυνθείτε εσπευσμένα και να κατευθυνθείτε (προς περιοχές οι οποίες βρίσκονται) βόρεια από τον ποταμό Ζαχράνι», ανέφερε μέσω X ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Νωρίτερα, ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί «εμπόλεμη ζώνη» το σύνολο της λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνι, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

«Υπό το πρίσμα των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας από τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα διεξάγουν επιχειρήσεις μεγάλης ισχύος», προειδοποίησε.

«Στον Λίβανο εντείνουμε τις επιχειρήσεις μας για να προκαλέσουμε όλο και πιο σοβαρά πλήγματα στην οργάνωση Χεζμπολάχ», τόνισε από την πλευρά του ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, σε τελετή παραλαβής ενός νέου αεροσκάφους ανεφοδιασμού.