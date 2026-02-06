Λιβύη: Χιλιάδες οπαδοί του Μουάμαρ Καντάφι στην κηδεία του γιου του

Σε κλίμα οδύνης τελέσθηκε σήμερα Παρασκευή 06/02 η κηδεία του γιου του Μουάμαρ Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ, στο Μπάνι Ουάλιντ, το προπύργιο των υποστηρικτών του καθεστώτος του πατέρα του, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν μαζικά προκειμένου να τιμήσουν τον «μάρτυρα» και να διαμαρτυρηθούν για την «εξόντωσή» του που, κατ’ αυτούς, στόχευε να αποτρέψει την επανένωση της Λιβύης.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε αυτήν την πόλη, που απέχει 170 χιλιόμετρα νοτίως της Τρίπολης, όπου ενταφιάστηκε ο Σαΐφ αλ Ισλάμ, που θεωρείτο επί χρόνια ο πιθανότερος διάδοχος του πατέρα του, μέχρι την εξέγερση και την ανατροπή του καθεστώτος, το 2011.

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin öldürülen oğlu Seyfülislam Kaddafi, Beni Velid’de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.



▪️Beni Velid Havalimanında 50 bini aşkın kişinin katıldığı cenaze merasiminde önce cuma namazı kılındı. pic.twitter.com/u1ZxsZu5Nf — TRHaber (@trhaber_com) February 6, 2026

Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ δολοφονήθηκε την Τρίτη στο σπίτι του στην πόλη Ζεντέν ενώ σύμφωνα με τον Σάμπρι Γκασούτ, ο ίδιος σκοτώθηκε «για να τον αποκλείσουν από την εκλογική διαδικασία» που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επανένωση της χώρας.

Το 2021 ο Σαΐφ αλ Ισλάμ επανεμφανίστηκε δημοσίως, έπειτα από χρόνια, για να καταθέσει την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές εκείνου του έτους, οι οποίες ωστόσο αναβλήθηκαν επ’ αόριστον.

«Τον θεωρούσαμε εικόνα της ειρήνης και τη συμφιλίωσης», είπε ο Μοχάμεντ αλ Σγάγερ, 46 ετών, κάτοικος του Μπάνι Ουάλιντ.