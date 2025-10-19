Ληστεία στo Λούβρο: Το διάσημο διαμάντι 140 καρατιών που έμεινε άθικτο

Συγκλονισμένη παραμένει η Γαλλία μετά τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, ένα από τα πιο διάσημα μουσεία του κόσμου.

Οι δράστες εισήλθαν στο μουσείο λίγο μετά το άνοιγμά του, αξιοποιώντας έναν ανελκυστήρα φορτίων που βρισκόταν σε χρήση λόγω εργασιών ανακαίνισης. Αφού παραβίασαν ένα παράθυρο, κατάφεραν να φτάσουν στη Γκαλερί του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται τα ιστορικά κοσμήματα της εποχής του Ναπολέοντα και η συλλογή βασιλικών θησαυρών της Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια της ληστείας, εννέα πολύτιμα κοσμήματα, όπως διαδήματα και καρφίτσες που σχετίζονται με τον Ναπολέοντα και την Ιωσηφίνα, εκλάπησαν.

Οι ληστές διέφυγαν με σκούτερ από υπηρεσιακή είσοδο κοντά στον Σηκουάνα, κατευθυνόμενοι προς τον αυτοκινητόδρομο Α6. Οι αρχές περιγράφουν την επιχείρηση ως ιδιαίτερα καλά οργανωμένη, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το διάσημο διαμάντι που έμεινε άθικτο

Παρά τα κλοπιμαία, το διάσημο διαμάντι Regent, ένα από τα πιο πολύτιμα κοσμήματα της συλλογής και ζυγίζοντας 140 καράτια, παρέμεινε ανέπαφο και δεν έπεσε στα χέρια των δραστών.

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός πως το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, ένα από τα κλεμμένα κοσμήματα, βρέθηκε σπασμένο και πεταμένο σε δρόμο κοντά στο μουσείο, γεγονός που γεννά ερωτήματα σχετικά με το αν πρόκειται για λάθος των ληστών, παραπλανητική κίνηση ή ακόμα και κάποιο σκόπιμο μήνυμα.

At the Louvre Museum robbery today, the biggest jewel survived untouched



During the heist at the Louvre in Paris, thieves did not touch the famed 140‑carat diamond known as the Regent Diamond — still proudly listed as the crown jewel of the Napoleonic jewellery collection.… https://t.co/BGloDHh0OJ pic.twitter.com/sH6XhTN5r0 — NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2025

Η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασιντά Ντατί, επιβεβαίωσε το συμβάν, ενώ το Λούβρο εκκενώθηκε και παραμένει κλειστό, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν επηρεάστηκαν και άλλα σημαντικά έργα τέχνης, όπως η Μόνα Λίζα.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και αποτελεί ένα μυστήριο για το κοινό και τις αρχές, τόσο για την τόλμη της ληστείας όσο και για το γεγονός ότι το πιο διάσημο διαμάντι επέζησε ανέπαφο.