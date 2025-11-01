Ληστεία στο Λούβρο: Δύο ακόμα δικογραφίες για φερόμενους δράστες - Πού αναζητούν τα κοσμήματα

Δύο ακόμη άτομα κατηγορήθηκαν για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο τον περασμένο μήνα, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

Μια 38χρονη γυναίκα κατηγορήθηκε για συνέργεια σε οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την τέλεση εγκλήματος. Ξεχωριστά, ένας 37χρονος άνδρας κατηγορήθηκε για κλοπή και εγκληματική συνωμοσία. Και οι δύο αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή.

Δύο άνδρες που είχαν συλληφθεί προηγουμένως κατηγορήθηκαν ήδη για κλοπή και εγκληματική συνωμοσία, αφού αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχαν «αναγνωρίσει εν μέρει» τη συμμετοχή τους στη ληστεία, κατά το BBC.

Λούβρο: Οι επίδοξοι «Αρσέν Λουπέν»

Κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ εκλάπησαν από το μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο στις 19 Οκτωβρίου.

Δύο από τους φερόμενους ως ληστές - οι οποίοι είχαν συλληφθεί νωρίτερα - αργότερα παραδέχτηκαν την εμπλοκή τους. Ένα άλλο άτομο που συνελήφθη αυτή την εβδομάδα πιστεύεται ότι συμμετείχε στη ληστεία, ενώ το τέταρτο δεν έχει ακόμη συλληφθεί.

Το Σάββατο, η γυναίκα που κατηγορήθηκε έκλαιγε καθώς εμφανίστηκε ενώπιον δικαστή και επιβεβαίωσε ότι ζούσε στο βόρειο προάστιο του Παρισιού, Λα Κουρνέβ, σύμφωνα με δημοσιογράφο που εργάζεται για το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ο δικαστής αργότερα αποφάσισε ότι η γυναίκα -η οποία δεν κατονομάστηκε- πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση.

Ο 37χρονος άνδρας - του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί επίσης - διατάχθηκε να παραμείνει προφυλακισμένος. Είναι γνωστός στη γαλλική δικαιοσύνη για παλαιότερες ληστείες.

Οι δύο ήταν μεταξύ των πέντε ατόμων που συνελήφθησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στην γαλλική πρωτεύουσα και στα περίχωρά της. Τρία από τα άτομα που κρατήθηκαν αφέθηκαν ελεύθερα χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Την ημέρα της ληστείας, οι ληστές έφτασαν στις 09:30 (07:30 GMT), αμέσως μετά το άνοιγμα του μουσείου για τους επισκέπτες, δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό την περασμένη εβδομάδα.

Οι ύποπτοι έφτασαν με κλεμμένο μηχανικό ανελκυστήρα τοποθετημένο σε όχημα για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Galerie d'Apollon (Πινακοθήκη του Απόλλωνα) μέσω ενός μπαλκονιού κοντά στον ποταμό Σηκουάνα. Οι άνδρες χρησιμοποίησαν έναν κόφτη δίσκων για να σπάσουν τις προθήκες που περιείχαν τα κοσμήματα.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι οι κλέφτες έμειναν μέσα για τέσσερα λεπτά και διέφυγαν με δύο σκούτερ που περίμεναν έξω στις 09:38, προτού στραφούν σε αυτοκίνητα.

Ο φόβος είναι ότι τα κλοπιμαία έχουν ήδη μεταφερθεί στο εξωτερικό, αν και η εισαγγελέας που είναι υπεύθυνη για την υπόθεση έχει δηλώσει ότι εξακολουθεί να ελπίζει ότι μπορούν να ανακτηθούν άθικτα.