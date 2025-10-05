Λιθουανία: Λαθρέμποροι μετέφεραν τσιγάρα με 25 αερόστατα - Χάος στο αεροδρόμιο του Βίλνιους

Στον ουρανό της Λιθουανίας, εχθές (4/10) έγιναν διακριτιά περισσότερα από είκοσι αερόστατα, τα οποία χρησιμοποιούν λαθρέμποροι για να μεταφέρουν τσιγάρα από τη Λευκορωσία στο Βίλνιους. Ως αποτέλεσμα, προέκυψαν προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου της πρωτεύουσας.

«Οι πτήσεις διακόπηκαν στο αεροδρόμιο του Βίλνιους από τις 22:15 του Σαββάτου (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) μέχρι την Κυριακή στις 04:40», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντάριους Μπούτα, εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, προσθέτοντας ότι περίπου 30 πτήσεις είχαν καθυστέρηση, ματαιώθηκαν ή χρειάσθηκε να προσγειωθούν αλλού.

Περίπου 25 αερόστατα παραβίασαν το λιθουανικό ενάεριο χώρο, δύο από τα οποία κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τον Μπούτα, σήμερα το πρωί βρέθηκαν ένδεκα αερόστατα φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων.

Τέτοια αερόστατα είχαν ήδη προσγειωθεί νωρίτερα φέτος στη Λιθουανία, ακόμα και στο αεροδρόμιο, και από το 2024 οι συνοριακοί φρουροί έχουν το δικαίωμα να τα καταρρίπτουν.

Λιθουανία: Όλα περιστατικά με τα λαθραία λευκορωσικά τσιγάρα

Οι λαθρέμποροι, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, χρησιμοποιούν μετεωρολογικά αερόστατα για να μεταφέρουν λευκορωσικά τσιγάρα και να τα πουλήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο καπνός είναι πιο ακριβός.

Η Λιθουανία έχει καταγράψει 966 τέτοια αερόστατα τα οποία εισήλθαν πέρυσι στη χώρα, και 544 φέτος, σύμφωνα με τον Μπούτα.

«Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μετεωρολογικών αεροστάτων από τους λαθρεμπόρους θεωρείται εγκληματική δραστηριότητα, αλλά όχι ενέργεια δολιοφθοράς ή προβοκάτσια», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Overnight, 25 smuggling balloons crossed from Belarus into Lithuania



Lithuanian authorities reported that 25 meteorological balloons crossed the border from Belarus overnight. Such devices are often used by smugglers to transport cigarettes.



The incident came amid the temporary… https://t.co/A5HPd2OUDf pic.twitter.com/ZhN4q1qESD — NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2025