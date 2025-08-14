Λονδίνο: Μαζική εκκένωση νοσοκομείου μετά από «χημικό ατύχημα»

Σε εγρήγορση τέθηκαν το πρωί της Πέμπτης οι υγειονομικές και πυροσβεστικές Αρχές του Λονδίνου, μετά από «χημικό ατύχημα» που σημειώθηκε σε νοσοκομείο το οποίο προχώρησε στην εκκένωση των υποδομών του.
Οι πυροσβέστες έσπευσαν στο νοσοκομείο St Guy's and Thomas' στο κέντρο του Λονδίνου σήμερα το πρωί, μετά από κλήση που έλαβε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της βρετανικής πρωτεύουσας στις 8:49 π.μ.
Περίπου 150 άτομα απομακρύνθηκαν από το υπόγειο και το ισόγειο από τους πυροσβέστες και το προσωπικό του νοσοκομείου στο Λονδίνο, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμα η επικινδυνότητα του συμβάντος.
Βίντεο που διέρρευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν άνδρα με πατερίτσες και μια ηλικιωμένη γυναίκα να οδηγούνται έξω από το κτίριο, ενώ οι εικόνες δείχνουν πλήθη ανθρώπων στην οδό Stainer έξω από το νοσοκομείο.
Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου φαίνονται να στέκονται και να συζητούν δίπλα σε ένα ασθενοφόρο, ενώ οι πυροσβέστες μπαίνουν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις από το Whitechapel, το Dowgate, το Euston και τις γύρω πυροσβεστικές σταθμούς του Λονδίνου.
Οι πυροσβέστες προσπαθούν να αερίσουν το κτίριο με δύο πυροσβεστικά οχήματα, δύο μονάδες διάσωσης, μια μονάδα διοίκησης και ειδικούς αξιωματικούς για επικίνδυνα υλικά. Η κύρια είσοδος έχει αποκλειστεί με κίτρινη ταινία, ενώ οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έχουν συγκεντρωθεί γύρω από ένα ασθενοφόρο.
Με πληροφορίες από Daily Mail
