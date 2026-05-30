Προφυλακίστηκε σήμερα (30/5) ο Έλληνας υπήκοος που κατηγορούνταν για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν στη Βρετανία.

Ο λόγος για τον Ιωάννη Αϊδινίδη, 46 ετών, ο οποίος διαμένει στο Μόναχο της Γερμανίας, και συνελήφθη το Σάββατο 16 Μαΐου από τις βρετανικές αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα εμφανιστεί εκ νέου στο Old Bailey, το ποινικό δικαστήριο του Λονδίνου στις 19 Ιουνίου, και μέχρι στιγμής δεν έχει δηλώσει ούτε ένοχος αλλά ούτε και αθώος.

Ο κατηγορούμενος, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, παρείχε στοιχεία βοήθεια και πληροφορίες, σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών που συνδέεται με το Ιράν. Στο πλαίσιο της επιχείρησής του, είχε κάνει δύο ταξίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ένα τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Κατασκοπεία υπέρ του Ιράν: Πώς δρούσε ο Έλληνας που συνελήφθη

Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 46χρονος, παρακολουθούσε, έναν δημοσιογράφο που εργαζόταν για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International με έδρα το Λονδίνο και ασκεί κριτική στην ηγεσία της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, φωτογράφιζε κατοικίες, πινακίδες αυτοκινήτων και τοποθεσίες που συνδέονταν με τον δημοσιογράφο. Παράλληλα, φέρεται να είχε τοποθετήσει σε δέντρο, κρυφή κάμερα, κρυμμένη μέσα σε κάλτσα, για να μεταδίδει τα στοιχεία που είχε στο εξωτερικό.

Σε εξέλιξη οι έρευνες από τις βρετανικές αρχές

Υπενθυμίζεται ότι, την Παρασκευή, η επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνόμευσης στο Λονδίνο, δήλωσε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται σε περσικά μέσα ενημέρωσης.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με διάφορους οργανισμούς και άτομα για να τους παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία τους, και αυτό περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άτομο και τον οργανισμό που συνδέεται με αυτήν την έρευνα», είπε εκπροσοπώντας τις βρετανικές αρχές.