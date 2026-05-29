Βρετανία: Έλληνας κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Έλληνας υπήκοος κατηγορήθηκε για κατασκοπεία καθώς φέρεται να παρείχε βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, που πιστεύεται ότι είναι ιρανική, σχετικά με τη στόχευση ενός δημοσιογράφου που εργαζόταν για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International με έδρα το Λονδίνο.

Το περιστατικό, έγινε γνωστό, μετά από ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας.

Όπως επισημαίνει το Reuters, ο λόγος για τον Ιωάννη Αϊδινίδη, 46 ετών, ο οποίος διαμένει στο Μόναχο της Γερμανίας, και συνελήφθη το Σάββατο 16 Μαΐου και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες βάσει του βρετανικού Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης: Αυστρία: Πρώην πράκτορας καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Ο Αϊδινίδης αναμένεται να εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Γουέστμινστερ αργότερα σήμερα (29/5). Οι αξιωματικοί δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κάποια ευρύτερη απειλή για το κοινό και ότι ο δημοσιογράφος που προαναφέρθηκε αποτελούσε τον στόχο.

«Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται σε περσικά μέσα ενημέρωσης.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με διάφορους οργανισμούς και άτομα για να τους παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία τους, και αυτό περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άτομο και τον οργανισμό που συνδέεται με αυτήν την έρευνα», δήλωσε η Helen Flanagan, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνόμευσης στο Λονδίνο.