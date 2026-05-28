Κάντε το όπως στην Ελλάδα: Η λύση από τα νησιά μας που προτάθηκε στους Βρετανούς για τον καύσωνα

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Mεγάλη Βρετανία, η οποία βιώνει πρωτοφανή καύσωνα, με θερμοκρασίες ρεκόρ που ξεπερνούν τους 35°C στο Λονδίνο, που ιστορικά το Μάιο έχει 16°C.

Υπάρχουν πολλές αναφορές μάλιστα, για θανάτους που αφορούν κυρίως πνιγμούς σε λίμνες, ποτάμια και θάλασσες όπου καταφεύγουν οι πολίτες για να δροσιστούν.

Τα ξένα μέσα έχουν αναφέρει μέχρι στιγμή πως 9 άτομα έχουν χάσει συνολικά τη ζωή τους, εκ των οποίων οι 7 ήταν έφηβοι. Σε αυτά προστίθενται πολλά περιστατικά θερμοπληξίας, με τις Αρχές να προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο.

Σημειώνεται πως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν συνηθισμένο σε μεγάλες θερμοκρασίες το καλοκαίρι, μέχρι που το 2024 έζησε για πρώτη φορά την εμπειρία του καύσωνα, καταγραφοντας 1.311 θάνατοι, νούμερο που αυξήθηκε σε 1.504 το 2025.

Διαβάστε επίσης: Ο σκοτεινός λόγος που στις Κυκλάδες όλα τα σπίτια είναι λευκά

To σχέδιο σωτηρίας των Βρετανών από τη ζέστη

Η Δρ Rosa Schiano-Phan, καθηγήτρια αρχιτεκτονικής πόλεων στο University of Westminster και εκ των συγγραφέων του βιβλίου «Η αρχιτεκτονική της φυσικής δροσιάς», πρότεινε μια λύση για να διατηρούν σε καλή θερμοκρασία τα σπίτια τους οι Άγγλοι, με τον «μεσογειακό τρόπο», ο οποίος τιμάται ιδιαίτερα στα νησιά της Ελλάδας, δημοσιεύοντας άρθρο της στην Independent.

Σημείωσε ότι «ένας από τους απλούστερους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να ψύξετε ένα κτίριο είναι να αλλάξετε το χρώμα του.

Οι λευκές επιφάνειες αντανακλούν το ηλιακό φως αντί να το απορροφούν, με τις μελέτες να δείχνουν ότι το βάψιμο της στέγης με λευκό χρώμα ή η προσθήκη κάποιου άλλου τύπου ανακλαστικής επίστρωσης μπορεί να μειώσει τις εσωτερικές θερμοκρασίες κατά περισσότερο από 1°C και μερικές φορές κατά περισσότερο από 4°C.

Μπορούν ακόμη και να μειώσουν τις εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και 2°C».

Τόνισε πως αυτή η διαφορά ενδεχομένως να μην ακούγεται ότι μπορεί να κάνει διαφορά, πριν προσθέσει ότι «σε μια ολόκληρη πόλη μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας».