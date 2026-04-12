Λονδίνο: Συνελήφθη ο τραγουδιστής των Massive Attack σε διαδήλωση για την Palestine Action

Χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο κέντρο του Λονδίνου, χθες Σάββατο, καθώς πάνω από πεντακόσιοι διαδηλωτές συνελήφθησαν από τις Αρχές, διεκδικώντας άρση της απαγόρευσης της μη κυβερνητικής οργάνωσης, Palestine Action.

Η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας διευκρίνισε ότι συνελήφθησαν συνολικά 523 άνθρωποι, ηλικιών μεταξύ «18 και 87 ετών».

Ανάμεσα σε εκείνους που συνελήφθησαν είναι ο Ρόμπερτ Ντελ Νάια, ο τραγουδιστής του βρετανικού συγκροτήματος Massive Attack, ο οποίος ήταν καθιστός κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «I Support Palestine Action». Πληροφορίες του Press Association αναφέρουν ότι τον προσήγαγαν τρεις αστυνομικοί.

BREAKING: Massive Attack's Robert Del Naja unlawfully arrested under the Terrorism Act.



He was amongst hundreds of protestors arrested for holding signs which say "I oppose genocide - I support Palestine Action".



The ban is unlawful, and so are these arrests. pic.twitter.com/FOgvC0z7x2 — Defend Our Juries (@DefendOurJuries) April 11, 2026

Εκατοντάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους χθες το μεσημέρι στην πλατεία Τραφάλγκαρ προκειμένου να συμμετάσχουν σε καθιστική, σιωπηρή διαμαρτυρία, ειρηνικό sit-in, με τους περισσότερους να έχουν στα χέρια τους πλακάτ στο οποίο είχαν γράψει «εναντιώνομαι στη γενοκτονία, υποστηρίζω την Palestine Action».

Η μη κυβερνητική οργάνωση έχει εμπλακεί σε δικαστική μάχη με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ. Η βρετανική κυβέρνηση έθεσε την Palestine Action εκτός νόμου τον Ιούλιο, κατηγορώντας της για «βανδαλισμούς» από τα μέλη της, ιδίως σε βάση της βασιλικής πολεμικής αεροπορίας.

Τον Φεβρουάριο, η βρετανική δικαιοσύνη έκρινε ότι η απαγόρευση ήταν «δυσανάλογο» μέτρο. Η κυβέρνηση Στάρμερ άσκησε έφεση· το μέτρο παραμένει σε ισχύ, εν αναμονή της εκδίκασης της προσφυγής της.